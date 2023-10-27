مصر .. سقوط «جسم مجهول» بالقرب من محطة كهرباء نويبع

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية اليوم الجمعة عن مصادر مطلعة القول إن "جسما مجهولا" سقط بالقرب من محطة كهرباء في منتجع نويبع على ساحل البحر الأحمر بشبه جزيرة سيناء.

كما نقلت القناة عن المصادر أن السلطات لا تزال تجمع المزيد من المعلومات عن الواقعة.

وقال مصدران أمنيان مصريان لرويترز اليوم الجمعة إن مقذوفا سقط على منتجع نويبع المطل على البحر الأحمر وإن السلطات لا تزال تجمع المزيد من المعلومات عن الواقعة.

وقال شاهد لرويترز إنه سمع دوي انفجار قوي وشوهدت سحب من الغبار عن بعد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن المقذوف الذي سقط في مصر مرتبط فيما يبدو "بتهديد جوي فوق البحر الأحمر" دون أن يخوض في تفاصيل.

اقرأ أيضاً:

الفلسطينيون يناشدون وقف القنابل وإسرائيل تصر على محو حماس

الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث الوضع في غزة في جلسة خاصة

شركة تيك توك ترد على اتهام حظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين

مسؤول إسرائيلي يشكك في تقديرات الكلفة الحقيقية للحرب في غزة

وزير إسرائيلي: إعادة تأهيل الجنوب بعد هجوم حماس سيستغرق سنوات

إسرائيل تقصف غزة وتستعد لغزو بري وبوتين يحذر من تجاوز الصراع لحدود الشرق الأوسط

مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية

سي إن إن: حماس استخدمت خطوط هواتف تحت الأرض لمدة عامين في التخطيط للهجوم على إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يضرب أهدافاً تابعة للجيش السوري رداً على إطلاق صاروخين

السلطات المصرية تعلن إدخال الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية إلى غزة من معبر

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يدعو الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إلى الاستقالة

ماذا قالت السيدة الإسرائيلية التي أفرجت عنها حركة حماس؟

الأونروا: غزة تحتاج إلى 160 ألف لتر وقود يومياً لتلبية الاحتياجات الأساسية

إصابة 25 عسكرياً أمريكياً في هجمات بطائرات مسيرة بالعراق وسوريا الأسبوع الماضي

وزير خارجية الأردن: إسرائيل فوق القانون الدولي

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز