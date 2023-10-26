وزير إسرائيلي: إعادة تأهيل الجنوب بعد هجوم حماس سيستغرق سنوات

المصدر: رويترز

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أكد بيني جانتس الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية اليوم الخميس أن جهود إعادة إعمار المنطقة الجنوبية التي اجتاحها مسلحو حماس عبر الحدود من غزة في 7 أكتوبر ستحتاج لأعوام وستتجاوز الاجتياح البري المزمع لقطاع غزة.

وقال جانتس، وهو جنرال سابق، إن أعداء إسرائيل الآخرين غير حماس يواجهون أيضا خطر التدمير.

وأضاف في كلمة "المعركة ضد الإرهاب في غزة ستستمر داخل أراضي القطاع وستتعمق في أي مكان وفي أي وقت لضمان الأمن للمناطق التي سيتم إعادة إعمارها وبنائها في المنطقة".

وتابع "المناورة (البرية) ستكون مجرد مرحلة واحدة من عملية طويلة ستشمل عناصر دفاعية ودبلوماسية واجتماعية ستستغرق أعواما".

وقال جانتس، وهو منافس سياسي قديم لنتنياهو إن حكومة الطوارئ التي تشكلت قبل أسبوعين تمارس عملها على نحو جيد وتتخذ قرارات استنادا إلى حسابات مرتبطة بالأزمة المحلية، مضيفا "خطر التدمير لن يكون مصيرنا وإنما سيكون مصير من يضمرون لنا شرا".

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