260 محامياً في بريطانيا يحذرون سوناك من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غزة

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أرسل مئات المحامين، المقيمين في المملكة المتحدة، خطابا مفتوحا لرئيس الوزراء لاتخاذ إجراء بشكل عاجل، محذرين من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي يتم ارتكابها في غزة.

ويطالب الخطاب، الصادر عن 260 محاميا، والموجه لرئيس الوزراء، ريشي سوناك ووزير الخارجية، جيمس كليفرلي ووزير الدفاع، جرانت شابس، حكومة المملكة المتحدة بـ"العمل بشكل عاجل لتنفيذ التزاماتها القانونية الدولية" فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة "حماس، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.آيه.ميديا" اليوم الجمعة.

ويطالب الخطاب الحكومة الامتثال بالالتزامات القانونية للمملكة المتحدة بشأن الحرب في غزة، وطالب لندن المتحدة بـ"ممارسة نفوذها للضغط من أجل وقف إطلاق النار للسماح بالمعونات بالدخول إلى غزة".

ويطالب المحامون الحكومة أيضا بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، حيث إنه يمكن استخدامها في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف الخطاب: " نتحرك للتدخل، نظرا لأنه في منطقة اعتادت بالفعل المعاناة الواسعة، فإن القتل وغير ذلك من الأضرار التي لحقت بالأفراد والأسر والمجتمعات بأسرها، في الأيام الـ20 الماضية، مروعة حقا".

اقرأ أيضاً:

الفلسطينيون يناشدون وقف القنابل وإسرائيل تصر على محو حماس

الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث الوضع في غزة في جلسة خاصة

شركة تيك توك ترد على اتهام حظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين

مسؤول إسرائيلي يشكك في تقديرات الكلفة الحقيقية للحرب في غزة

وزير إسرائيلي: إعادة تأهيل الجنوب بعد هجوم حماس سيستغرق سنوات

إسرائيل تقصف غزة وتستعد لغزو بري وبوتين يحذر من تجاوز الصراع لحدود الشرق الأوسط

مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية

سي إن إن: حماس استخدمت خطوط هواتف تحت الأرض لمدة عامين في التخطيط للهجوم على إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يضرب أهدافاً تابعة للجيش السوري رداً على إطلاق صاروخين

السلطات المصرية تعلن إدخال الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية إلى غزة من معبر

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يدعو الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إلى الاستقالة

ماذا قالت السيدة الإسرائيلية التي أفرجت عنها حركة حماس؟

الأونروا: غزة تحتاج إلى 160 ألف لتر وقود يومياً لتلبية الاحتياجات الأساسية

إصابة 25 عسكرياً أمريكياً في هجمات بطائرات مسيرة بالعراق وسوريا الأسبوع الماضي

وزير خارجية الأردن: إسرائيل فوق القانون الدولي

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز