السيسي لوفد مجلس الشيوخ الأمريكي: نرفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين

المصدر: د ب ا

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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، وفداً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي، وعلى رأسهم السيناتور ليندساي جراهام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد موقف مصر الثابت برفض استهداف جميع المدنيين المسالمين، وكذا رفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مع ضرورة العمل الجدي لوقف التصعيد الراهن، وتكثيف التنسيق بين كافة الأطراف الفاعلة للدفع نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال الحل العادل والشامل، الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وثمن الوفد الأمريكي في هذا الصدد دور مصر في الحفاظ على السلام، واستضافتها لقمة القاهرة للسلام يوم 21 أكتوبر الجاري، وكذا دورها القيادي في ضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.

وتابع المتحدث أن الرئيس السيسي أكد الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونجرس الأمريكي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، انطلاقاً من متانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة.

ومن جانبه؛ أكد الوفد الأمريكي الأولوية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات الاستراتيجية مع مصر، مثمناً المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين، مع الإشارة إلى أن مصر تعد الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وأطلع الوفد الرئيس السيسي على نتائج زيارته لإسرائيل، وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة الصراع الجاري، فضلاً عن ضرورة حماية المدنيين ومنع استهدافهم وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، إضافة إلى ضرورة إحياء مسار السلام بالمنطقة.

يشار إلى أن مصر فتحت معبر رفح البري مع قطاع غزة يوم السبت الماضي، ما سمح بادخال قرابة 50 شاحنة مساعدات إنسانية للقطاع.

كانت إسرائيل قد قطعت إمدادات المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة وشنت هجمات جوية مكثفة رداً على قيام حماس بشن عملية "طوفان الأقصى" في السابع من الشهر الجاري بالصواريخ واقتحام بلدات جنوب إسرائيل ،واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع.

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