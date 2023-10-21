مصر تستضيف قمة للسلام بالشرق الأوسط في ظل غياب أمريكي

المصدر: د ب أ

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تستضيف مصر مؤتمراً مهماً للسلام في الشرق الأوسط وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس إلى حرب إقليمية.

ودعت مصر الأسبوع الماضي إلى مؤتمر دولي لمناقشة ما سمَّته "تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية".

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الاجتماع سيسعى إلى التوصل إلى "إجماع دولي" على الحاجة إلى خفض التصعيد وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ولم يتضح بعد من سيشارك في الاجتماع الذي سيستمر يوماً واحداً والذي أطلق عليه اسم "قمة القاهرة للسلام".

وذكرت مصادر إعلامية مصرية أن قادة فلسطين والأردن وإيطاليا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيحضرون القمة.

وشهد مطار القاهرة حالة استنفار وسط كل الأجهزة العاملة وفتح استراحة رئاسة الجمهورية لاستقبال ضيوف القمة، وتم تشكيل فرق عمل لاستقبال الوفود المصاحبة للقادة الذين سيشاركون في فعاليات القمة.

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