الأونروا: إسرائيل طلبت إخلاء خمس مدارس مكتظة في غزة ولم تعد آمنة

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجمعة أن خمس مدارس تشرف عليها لجأ إليها الفلسطينيون في مدينة غزة، "لم تعد آمنة" بعد تلقيها تحذيرا إسرائيليا.

وقالت الأونروا في بيان إن إسرائيل طلبت منها إخلاء خمس مدارس، مضيفة "لقد أبلغتنا إسرائيل بضرورة إخلاء هذه البنى التحتية في أسرع وقت ممكن".

وأعربت الوكالة الأممية عن أسفها قائلة "لقد فعلنا ما في وسعنا للاحتجاج ورفض هذا القرار، لكن الخلاصة هي أنه من الآن فصاعدا لم تعد بنانا التحتية آمنة"، داعية إلى إخلاء "فوري".

في الوقت نفسه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تلقى "تهديدا من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس" في مدينة غزة.

وأضاف أن "أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتبارها مكان آمن فضلا عن الطواقم الطبية"، مطالبا "العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي "دعوة سكان شمال (قطاع) غزة إلى إخلاء" المنطقة "وفقا للتعليمات" التي أصدرها في 13 أكتوبر، حسب ما جاء في رد فعل أحد المتحدثين باسمه على طلب تعليق من وكالة فرانس برس.

وتسبب قصف طاول المستشفى الأهلي في مدينة غزة الثلاثاء في مقتل العديد من الأشخاص. واتهمت حماس إسرائيل باستهدافه بغارة جوية، منددة بما وصفته بـ"جريمة حرب".

ونفت إسرائيل مسؤوليتها عن القصف، قائلة إنه نتاج هجوم صاروخي فاشل نفذته حركة الجهاد وقد تبنت الولايات المتحدة هذه الرواية للأحداث.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجمعة أن خمس مدارس تشرف عليها لجأ إليها الفلسطينيون في مدينة غزة، "لم تعد آمنة" بعد تلقيها تحذيرا إسرائيليا.

وقالت الأونروا في بيان إن إسرائيل طلبت منها إخلاء خمس مدارس، مضيفة "لقد أبلغتنا إسرائيل بضرورة إخلاء هذه البنى التحتية في أسرع وقت ممكن".

وأعربت الوكالة الأممية عن أسفها قائلة "لقد فعلنا ما في وسعنا للاحتجاج ورفض هذا القرار، لكن الخلاصة هي أنه من الآن فصاعدا لم تعد بنانا التحتية آمنة"، داعية إلى إخلاء "فوري".

في الوقت نفسه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تلقى "تهديدا من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس" في مدينة غزة.

وأضاف أن "أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتبارها مكان آمن فضلا عن الطواقم الطبية"، مطالبا "العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي "دعوة سكان شمال (قطاع) غزة إلى إخلاء" المنطقة "وفقا للتعليمات" التي أصدرها في 13 أكتوبر، حسب ما جاء في رد فعل أحد المتحدثين باسمه على طلب تعليق من وكالة فرانس برس.

وتسبب قصف طاول المستشفى الأهلي في مدينة غزة الثلاثاء في مقتل العديد من الأشخاص. واتهمت حماس إسرائيل باستهدافه بغارة جوية، منددة بما وصفته بـ"جريمة حرب".

ونفت إسرائيل مسؤوليتها عن القصف، قائلة إنه نتاج هجوم صاروخي فاشل نفذته حركة الجهاد وقد تبنت الولايات المتحدة هذه الرواية للأحداث.

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