محمد بن سلمان يؤكد رفض السعودية لسياسة التهجير الجماعي للفلسطينيين في غزة

المصدر: وكالات

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تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالاً هاتفياً، من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وأكد ولي العهد السعودي على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف، والتشديد على ضرورة رفع الحصار عن غزة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع.

وشدد على رفض المملكة لسياسة التهجير الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً آخر، من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وأكد ولي العهد السعودي على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وشدد على رفض المملكة لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية.

وأكد ولي العهد السعودي على ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم بالوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية.

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