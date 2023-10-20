حماس تعلن إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين
قال أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس في بيان اليوم الجمعة إن حماس أطلقت سراح محتجزتين أمريكيتين (أم وابنتها) "لدواع إنسانية".
وقال أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب في بيان مقتضب "استجابة لجهود قطرية أطلقنا سراح محتجزتين أمريكيتين (أم وابنتها) لدواع إنسانية".
وأضاف أن الخطوة جاءت "لنثبت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن لا أساس لها من الصحة".
ولم توضح الحركة كيف ومتى تم الإفراج عن الرهينتين.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الجمعة أن "غالبية الرهائن" الذين اختطفتهم حركة حماس خلال الهجوم "على قيد الحياة" مشيرا إلى "جثث تم أخذها... إلى قطاع غزة".
وأوضح المتحدث "من بين نحو 200 رهينة موجودين حاليا في قطاع غزة، أكثر من 20 قاصرا (تقل أعمارهم عن 18 عاما) وبين 10 إلى 20 رهينة تزيد أعمارهم عن 60 عاما".
وبحسب الجيش فإن ما بين 100 إلى 200 شخص يعتبرون في عداد المفقودين منذ السابع من أكتوبر الجاري عندما شنت حركة حماس الإسلامية هجوما مباغتا على البلدات الحدودية مع إسرائيل.
وقُتل 4137 شخصًا في قطاع غزة بينهم أكثر من 1500 طفل حسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 13 ألفا.
وفي الجانب الإسرائيلي قُتل أكثر من 1400 شخص معظمهم في يوم هجوم حماس حسب السلطات الإسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 1500 من مقاتلي حماس قتلوا في الهجوم المضاد الذي سمح لإسرائيل باستعادة السيطرة على المناطق التي هوجمت.
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