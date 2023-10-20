السيسي وماكرون: تدفق المساعدات يحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

المصدر: د ب أ

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أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة على "الضرورة القصوى لضمان تدفق المساعدات بما يحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة".

وتلقى السيسي اتصالا هاتفيا من ماكرون، حيث ناقش الرئيسان آخر مستجدات التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة، وجهود احتواء الموقف، وفق بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

"وأشاد الرئيس الفرنسي بجهود مصر في هذا الصدد، لاسيما دورها القيادي في تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع"، حسب البيان.

وتوافق الرئيسان "بشأن خطورة الوضع الحالي، لاسيما في ظل التبعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة".

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