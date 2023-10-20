حماس: نعمل مع جميع الوسطاء لإغلاق ملف المدنيين في حال توفرت الظروف الأمنية المناسبة

المصدر: رويترز

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قالت حركة (حماس) اليوم الجمعة إنها تعمل مع "جميع الوسطاء لتنفيذ قرار الحركة بإغلاق ملف المدنيين في حال توفرت الظروف الأمنية المناسبة".

وأطلقت الحركة سراح رهينتين أمريكيتين في وقت سابق اليوم. ويُعتقد أن حماس احتجزت 200 رهينة، بينهم أجانب، خلال هجومها في السابع من أكتوبر على إسرائيل. وسبق أن وصفت غير الإسرائيليين بأنهم "ضيوف" سيتم إطلاق سراحهم.

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