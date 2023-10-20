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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة عن "سعادته الغامرة" بعد إفراج حماس عن رهينتين أمريكيتين كانت قد احتجزتهما الحركة في هجمات شنّتها على إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

وجاء في بيان لبايدن "أن مواطنتينا عانتا من محنة رهيبة خلال الأيام الـ14 الماضية، وأشعر بسعادة غامرة لأنهما ستجتمعان قريبا مع عائلتهما".

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حماس تعلن إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين

بايدن يعرب عن سعادته الغامرة بعد إفراج حماس عن رهينتين أمريكيتين

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