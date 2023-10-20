تصريحات الرئيس الكولومبي بشأن غزة تعرض العلاقات العسكرية مع إسرائيل للخطر

المصدر: أ ب

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أكد محللون أمنيون أن التوترات المتصاعدة بين كولومبيا وإسرائيل بشأن حرب غزة يمكن أن تؤدي إلى تراجع عقود من العلاقات العسكرية الوثيقة بينهما وتعيق قدرة كولومبيا على محاربة تجار المخدرات والمتمردين.

إسرائيل من الموردين الرئيسيين للطائرات الحربية ومعدات المراقبة والبنادق الهجومية لكولومبيا منذ التسعينات. لكن وزارة الخارجية أعلنت يوم الأحد تعليق الصادرات الدفاعية إلى كولومبيا، بعد أن رفض الرئيس غوستافو بيترو إدانة هجوم حماس على إسرائيل وقارن تصرفات إسرائيل في غزة بتلك التي قامت بها ألمانيا النازية.

يقول محللون في بوغوتا إن التعليق قد يعرض للخطر العديد من العقود، بما في ذلك صفقة بقيمة 5 ملايين دولار بين وزارة الدفاع الكولومبية وشركة (آي إيه آي) الإسرائيلية للحفاظ على أسطول كولومبيا القديم من طائرات كفير المقاتلة.

كما تعاقدت حكومة كولومبيا مؤخرا مع شركة إسرائيلية لتزويد طائرتين من طراز بوينغ 737 بمعدات الحرب الإلكترونية وأدوات الاستخبارات التي يمكن أن تساعد الجيش في تشويش اتصالات الجماعات المتمردة المتبقية في البلاد ومراقبة تحركاتها.

رفضت سفارة إسرائيل في بوغوتا الإجابة عن أسئلة حول حظر التصدير وما إذا كان ينطبق على العقود التي تم توقيعها بالفعل.

قال محللون أمنيون في بوغوتا إنه إذا استمر الحظر، فقد يؤثر بشكل خطير على القوات المسلحة الكولومبية بسبب اعتمادها على المعدات والتكنولوجيا الإسرائيلية.

قال خورخي ريستريبو، مدير مركز (سيراك) الأمني للأبحاث في بوغوتا: "سيكون الأمر منهكا ومكلفا للغاية. قد يستغرق الأمر شهورا أو سنوات للعثور على مقدمي خدمات جدد وتدريب الموظفين على استخدام المعدات الجديدة والوثوق بها".

قامت كولومبيا بتعميق علاقاتها العسكرية مع إسرائيل في أواخر الثمانينات من خلال شراء مجموعة من طائرات كفير المقاتلة. هذه الطائرات الحربية قادرة على إطلاق قنابل موجهة بالليزر.

وقد استخدمتها القوات الجوية الكولومبية في العديد من الهجمات على معسكرات حرب العصابات النائية التي أضعفت القوات المسلحة الثورية الكولومبية وساعدت في دفع المجموعة إلى محادثات السلام التي أدت إلى نزع سلاحها في عام 2016.

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