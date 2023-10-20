تمهيداً لاحتمال خفضه .. موديز تضع التصنيف الائتماني لإسرائيل قيد المراجعة

المصدر: ا ف ب

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أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الخميس أنّها وضعت قيد المراجعة تصنيف الديون السيادية الإسرائيلية الطويلة الأجل، وهو حالياً عند مستوى "إيه1"، تمهيداً لاحتمال خفضه بسبب الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وقالت الوكالة في بيان إنّ "هذه المراجعة تقرّرت بسبب النزاع المفاجئ والعنيف بين إسرائيل وحماس"، محذّرة من أنّ التداعيات الأخطر لهذا النزاع هي "كلفته البشرية".

وإذ ذكّرت موديز بأنّ توقعاتها للديون السيادية الإسرائيلية "كانت في السابق مستقرّة"، قالت إنّها ستدرس خلال المراجعة مستقبل الحرب الراهنة وتداعياتها.

وقالت إنّها ستقوم خلال هذه المراجعة "بتقييم ما إذا كان من المرجّح أن يتحرّك النزاع نحو حلّ أو ما إذا كان هناك احتمال لتصعيد كبير ولفترة طويلة".

وأوضحت أنّ "المراجعة ستركّز على المدّة المحتملة للنزاع ونطاقه، وعلى تقييم آثاره على المؤسّسات الإسرائيلية، وبخاصة فعالية سياساتها وماليّتها العامة واقتصادها".

ولفتت موديز إلى أنّ "فترة المراجعة يمكن أن تكون أطول من الأشهر الثلاثة المعتادة".

ولفتت موديز بشكل خاص إلى الطبيعة غير المعتادة لهذه الحرب بالمقارنة مع سابقاتها.

وحذّرت من أنّه "كلّما كان النزاع العسكري أطول وأكثر حدّة، كلّما زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد" في إسرائيل.

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