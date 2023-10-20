مصر: معبر رفح مفتوح ولسنا مسؤولين عن عرقلة خروج رعايا الدول الأجانب

المصدر: البيان

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أدانت وزارة الخارجية المصرية، قيام الإعلام الغربي باستهداف مصر منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، مؤكدة أن مصر ليست مسؤولة عن عرقلة خروج الرعايا الأجانب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم الجمعة إن مصر ليست مسؤولة عن إغلاق معبر رفح بينها وبين قطاع غزة "رغم أن إسرائيل استهدفته أربع مرات وترفض دخول المساعدات".

وأضاف: "اليوم يتم تحميلها مسؤولية إعاقة خروج رعايا الدول الثالثة... المعبر مفتوح ومصر ليست مسئولة عن عرقلة خروجهم".

وقال بيان الخارجية: "مسلسل استهداف مصر فى الإعلام الغربي واضح منذ بداية الأزمة ..الترويج لسيناريو التهجير.. تحميلها مسؤولية غلق المعبر رغم أن إسرائيل استهدفته 4 مرات .

وبدأ المسؤولون بمعبر رفح البري رفع الحواجز الخرسانية في المعبر، وتوجهت شاحنات المساعدات إليه اختصارا للوقت ولدخول أكبر كمية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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