ماذا حدث لرجل أمريكي هدد بإطلاق النار على شخصين مسلمين؟

المصدر: ا ب

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اتُهم رجل من ضواحي مدينة شيكاغو الأمريكية بارتكاب جريمتي كراهية بزعم الإساءة اللفظية والتهديد بإطلاق النار على رجلين مسلمين، حسبما قال المدعي العام يوم الخميس.

أكد روبرت برلين، المدعي العام لمقاطعة دوباج، إن لاري يورك، 46 عامًا، من لومبارد، رُفض الإفراج عنه قبل المحاكمة خلال جلسة المحكمة يوم الخميس.

وقال برلين إن يورك واجه الضحايا وشتمهم مساء الثلاثاء في مجمع سكني، حيث ذهب أحد الضحايا للقاء صديق.

وذكر برلين أنه بينما كان أحد الرجال جالسا في سيارته في انتظار صديقه، اقترب منه يورك في البداية وسأل الضحية عما كان يفعله هناك وبدأ يشتمه ويخبره أنه لا ينتمي إلى هذا البلد وأن يغادر.

لكم يورك نافذة سيارة الرجل وسار إلى بهو المبنى، حيث كان الضحية الثانية يغادر المصعد. وقال برلين إن يورك بدأ في سب الرجل الثاني وهدد بضربه.

وأضاف المدعي العام أنه بعد وقت قصير، بينما كان أحد الرجال يجلس على مقعد خارج المبنى، اقترب يورك مرة أخرى من الرجلين ورفع الطرف الآخر من المقعد مرتين، مما تسبب في سقوط الرجل الجالس على الأرض.

ويُزعم أيضًا أن يورك أخبر الرجال أنه اتصل بأربعة من أصدقائه ليأتوا ويطلقوا النار على الرجلين.

وقعت أعمال العنف وسط مخاوف متزايدة من أن تثير الحرب بين إسرائيل وحماس أعمال عنف في الولايات المتحدة.

جاءت المواجهة بعد ثلاثة أيام من إعلان السلطات أن صبيًا أمريكيًا من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 6 سنوات تعرض للطعن 26 مرة على يد مالك منزله في ضواحي شيكاغو.

في كاليفورنيا، في الأسبوع الماضي، تم ترك منشورات تنشر خطابًا معاديًا لليهود في الأحياء وعلى المركبات في مدينة أورانج. في فريزنو، قالت الشرطة إن الرجل المشتبه به في تحطيم النوافذ وترك رسالة معادية لليهود في مخبز هو أيضا "شخص محل اهتمام" في تخريب كنيس محلي.

تم القبض على يورك يوم الأربعاء في حانة بلومبارد.

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