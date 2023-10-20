بعد محاولته الفرار.. القبض على رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم

المصدر: أ ف ب

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أعلن النظام العسكري الحاكم في النيجر أن الرئيس المخلوع محمد بازوم، المسجون منذ أطاح الجيش به في نهاية يوليو، حاول الفرار فجر أمس، لكنّ محاولته باءت بالفشل.

وقال المتحدّث باسم النظام، الكولونيل-ميجور أمادو عبد الرحمن، في بيان تلاه على شاشة التلفزيون الوطني، إن بازوم «حاول، قرابة الساعة الثالثة من فجر الخميس، الفرار من مكان توقيفه، برفقة عائلته وطبّاخَيه وعنصرين أمنيين».

وأكد عبد الرحمن أن هذه المحاولة «باءت بالفشل»، موضحاً أنه تم إلقاء القبض على «الجناة الرئيسيين وبعض المتواطئين معهم».

كان عسكريّون قد أعلنوا، خلال يوليو الماضي، أنهم أطاحوا نظام الرئيس النيجري محمد بازوم، في بيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم «المجلس الوطني لحماية الوطن».

وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، محاطاً بتسعة جنود آخرين يرتدون الزيّ الرسمي: «نحن، قوّات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قرّرنا وضع حدّ للنظام الذي تعرفونه».

وأضاف: «يأتي ذلك على أثر استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصاديّة والاجتماعيّة».

وأكّد تمسّك المجلس باحترام كلّ الالتزامات التي تعهّدت بها النيجر، مطمئناً أيضاً المجتمع الوطني والدولي فيما يتعلّق باحترام السلامة الجسديّة والمعنويّة للسلطات المخلوعة وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان.

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