المستشفى المعمداني.. انهيار 141 عاماً من التاريخ

المصدر: البيان

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أزاح قصف طائرات الجيش الإسرائيلي لمستشفى الأهلي العربي «المعمداني»، في حي الزيتون بمدينة غزة، مساء أمس الثلاثاء، وتسبب في سقوط مئات الضحايا، ستائر قرن ونصف القرن من التاريخ هي عمر المستشفى.

تأسس المستشفى المعمداني في غزة عام 1882، بتمويل من جمعية الكنيسة الإرسالية التابعة لكنيسة إنجلترا، وتُديره الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس.

استطاعت جدرانه امتصاص كل النكبات والصدمات التي مرت بها فلسطين، ليصبح من أهم شواهد التاريخ فيها. وقدرت كلفة إنشائه في ذلك الوقت بنحو 1500 جنيه فلسطيني.

تعرض للتدمير في الحرب العالمية الأولى، ثم أعيد بناؤه ليحمل اسم "المستشفى الأهلي العربي" عام 1919.

تشير المصادر إلى نشوب خلاف على ملكية المستشفى في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، إثر إلغاء الإدارة المصرية قانون الوقف الأهلي بغزة.

استمر في تقديم خدماته واستقبال المرضى والإصابات خلال الحروب المختلفة، بدءاً من الانتفاضة الفلسطينية الأولى (ديسمبر 1987) وانتهاء بحرب "طوفان الأقصى" في أكتوبر الجاري.

ومنذ بدء المواجهات بين إسرائيل وحركة حماس، في السابع من أكتوبرالجاري، كثفت إسرائيل قصفها الجوي طوال أيام على مُدن الشمال والوسط في غزة لإجبار السكان على النزوح نحو مناطق الجنوب.

استقبل المستشفى آلاف المصابين والفارين من منازلهم بسبب القصف الجوي للطائرات الإسرائيلية، ورغم أن المستشفى معروف الإحداثيات لدى الجيش الإسرائيلي، إلا أن هذا لم يمنع من تعرضه لقصفٍ إسرائيلي في وقت متأخر من يوم 17 أكتوبر ما أدى إلى سقوط قرابة 500 قتيل.

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