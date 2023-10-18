منظمة التعاون الإسلامي تندّد بـ"الحصانة" الممنوحة لإسرائيل في حرب غزة

المصدر: أ ف ب

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نددت منظمة التعاون الإسلامي اليوم "الأربعاء" بالدول الداعمة لإسرائيل التي منحت "حصانة وإفلاتاً من العقاب" للدولة العبرية في حربها في غزة، فيما بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة تضامنية.

وقالت المنظمة، التي تضم 57 بلدا، في بيان بعد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية إنها "تستهجن المواقف الدولية التي تساند العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، وتمنح إسرائيل الحصانة والافلات من العقاب مستفيدة من ازدواجية المعايير التي توفر الغطاء للمحتل".

وحمّل البيان نفسه إسرائيل مسؤولية الهجوم الصاروخي على مستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة والذي تسبّب بمقتل 471 شخصًا، بحسب وزارة الصحة.

كما ألقت الدول العربية باللوم بشكل فردي على إسرائيل في الحادث الذي أثار الغضب في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

لكنّ بايدن تبنى "الأربعاء" الرواية الإسرائيلية القائلة بأن صاروخا أطلقته حركة الجهاد الإسلامي حاد عن مساره وتسبّب في المذبحة الدامية في المستشفى، مستشهدا "بالبيانات التي عرضتها عليه وزارة الدفاع".

وجاء الانفجار الهائل في المستشفى فيما تواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية القاتلة على غزة ردا على الهجوم الدموي الذي شنه مقاتلو حماس في 7 أكتوبر.

وتسبّبت هجوم حماس بمقتل 1400 شخص في إسرائيل، بحسب السلطات. فيما تسبب القصف الإسرائيلي منذ ذلك الحين بمقتل 3478 شخصاً، بينهم مئات الأطفال، في غزة.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي إلى "محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جرائم الحرب البشعة هذه تجاه الشعب الفلسطيني"، مطالبة "بالتدخل الفوري لإيقاف هذه المذبحة".

كما دعت إلى "فتح ممرات إنسانية آمنة بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة الى قطاع غزة".

كما دان البيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفشله في وقف العنف.

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