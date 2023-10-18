أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية

المصدر: وكالات

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دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في الحرب الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال إن هجمات حماس في 7 أكتوبر لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للأشخاص.

وناشد حماس إطلاق سراح الرهائن دون شرط وأحث إسرائيل على السماح بالوصول الفوري للمساعدات الإنسانية لغزة.

وقال غوتيريش في خطاب ألقاه في بكين في منتدى "الحزام والطريق" "أدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري... لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي نشهدها".

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