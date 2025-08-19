الإمارات.. توظيف الذكاء الاصطناعي لتخطيط رحلات السفر

وأصبح الذكاء الاصطناعي في الأعوام الأخيرة جزءاً أساسياً من تجربة استخدام الإنترنت، فقد غير أسلوبنا في البحث عن المعلومات والتحقق منها.

ويتزامن تطور الذكاء الاصطناعي مع تنامي حضوره واستخداماته، فانتشرت الأدوات المزودة به على نطاق واسع.

وفي ظل ذروة الموسم السياحي في العالم، أرادت كاسبرسكي أن تكشف مدى اعتماد الناس على الذكاء الاصطناعي في تخطيط رحلاتهم، وتحدد جوانب الرحلات التي يستخدم الناس هذه التقنية لأجلها.

وأوضحت نتائج الاستطلاع في الإمارات أن الذكاء الاصطناعي بات أداة منتشرة كثيراً بين مستخدمي الإنترنت النشطين، إذ قال 88 % من المشاركين إنهم استخدموه مرة واحدة بالحد الأدنى.

وكشفت النتائج أن البحث هو الاستخدام الأول لهذه التقنية، إذ أفاد 75 % من المشاركين بأنهم يستخدمونه لهذه الغاية.

وأتت استخدامات العمل (59 %) والدراسة (51 %) في المركزين الثاني والثالث توالياً ضمن الترتيب.

وتساوى في المركز الرابع استخدام الذكاء الاصطناعي للترفيه (50 %) وتجربة التكنولوجيا (42 %).

أما نسبة المشاركين الذين استخدموا الذكاء الاصطناعي للتخطيط لرحلات السفر فكانت 36 % فقط من مجموع المشاركين، ومع أن هذا الاستخدام غير مصنف حتى الآن ضمن الاستخدامات الشائعة إلا أن كل غالبية من هم ضمن هذه النسبة - تقريباً (99 %) - راضون عن هذه التجربة.