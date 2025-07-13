الإمارات توظف الذكاء الاصطناعي في جذب السياح

96 % من أصحاب الفنادق يستثمرون في الابتكارات الحديثة

62 % يتوقعون أن تسود التجارب غير التلامسية خلال 2025

73 % من النزلاء يفضلون خيارات الخدمة الذاتية لتقليل الاحتكاك البشري

تستفيد الإمارات بشكل متزايد من تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء (IoT)، وشبكات الواي فاي 7 (Wi-Fi 7) لجذب السياح ذوي القيمة العالية، بحسب موقع «فوربس الشرق الأوسط».

وتوقع تقرير صادر عن شركتي أوراكل وسكيفت، بعنوان «الضيافة في 2025: آلية ذكية وأكثر خصوصية»، طفرة في تكنولوجيا عدم التلامس التي تعيد الآن تشكيل صناعة الضيافة العالمية.

ووفقاً للتقرير، يفضل 73% من النزلاء خيارات الخدمة الذاتية لتقليل الاحتكاك البشري، بينما يستثمر 96% من أصحاب الفنادق في هذه الابتكارات، ويتوقع 62% منهم أن تسود التجارب غير التلامسية بالكامل خلال العام الجاري.

وخلال سنوات قليلة، أصبح هذا التوقع حقيقة واقعة، حيث تستفيد الإمارات الآن بشكل متزايد من الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات الواي فاي 7 لجذب السياح ذوي القيمة العالية إلى فنادقها الفاخرة، ومنتزهاتها الترفيهية، ومنتجعاتها الصحية.

وتتماشى هذه الجهود مع استراتيجيتها الأوسع لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وتثبيت مكانتها كمركز عالمي للسياحة.

وقال عامود أجراوال، كبير العلماء التطبيقيين في أمازون، لفوربس الشرق الأوسط «في أسواق مثل الإمارات، حيث توجد رغبة قوية في الرفاهية وتطلع إلى تجارب مبتكرة وفريدة من نوعها، يمكن لأحدث تقنيات الاستشعار بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء أن تعيد تشكيل صناعة الضيافة حقاً».

وفي أبريل 2025، أطلقت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي نظاماً للتعرف إلى الوجه في الفنادق، بدءاً بالفنادق من فئة الخمس نجوم، لتبسيط إجراءات تسجيل الدخول وتعزيز الأمن.

وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها التي تدعمها الحكومة لتطبيق تقنية التعرف على الوجه بالتعاون مع الفنادق.

ويستخدم النظام بيانات بيومترية مشفرة تتوافق مع قوانين الأمن السيبراني لدولة الإمارات.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: إن «هذه المبادرة تعكس التزامنا بالاستفادة من الابتكار لتعزيز تجربة الضيوف مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن لكل من الضيوف وموظفي قطاع الضيافة».

وقامت مجموعة جميرا في دبي بدمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتعزيز الاسترخاء بهدف الارتقاء بتجارب النزلاء.

وفي نوفمبر 2024، قدم فندق جميرا القصر تقنيات «هابي سمارت سليب بادز» (Hapbee’s Smart Sleep Pads) و«ماترس توبرز» (Mattress Toppers) لتعزيز الاسترخاء، بالتعاون مع شركة «هابي تكنولوجيز» لإطلاق برنامج رقمي فريد لتعزيز النوم والسبا.

ومن المقرر أن تتوسع مبادرة «سليب كونسييرج» (Sleep Concierge) عبر مجموعة مختارة من فنادق جميرا حول العالم بحلول عام 2025، حيث تستخدم تقنية «هابي» الحاصلة على براءة اختراع لبث مركبات بيولوجية رقمياً مثل الكافيين والميلاتونين، ما يعزز الاسترخاء والنوم والتركيز والرفاهية دون الحاجة للبلع.

وأعلنت شبكات RUCKUS التابعة لـ CommScope عن حلول الواي فاي 7 المدعومة بالذكاء الاصطناعي للفنادق في الإمارات في يونيو 2025، مستهدفة الفنادق الفاخرة، ومتوسطة التكلفة، والاقتصادية.

ويدعم جهاز RUCKUS H670، بتقنية واي فاي 7 مع أجهزة راديو مزدوجة لإنترنت الأشياء، الأقفال الذكية وأجهزة الاستشعار في الفنادق الفاخرة، ما يتيح البث عالي الكثافة وتكامل إنترنت الأشياء.

ويضاعف معدلات نقل البيانات مقارنة. كما يوفر نظاماً آلياً لتسجيل دخول الضيوف ولوحات تحكم مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتعتمد الفنادق في الإمارات إنترنت الأشياء لتقديم تقنيات المنازل الذكية، ما يتيح للضيوف التحكم في الغرف عبر الهواتف الذكية أو الأوامر الصوتية.

وتفرض هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات (TRA) سياسة إنترنت الأشياء التي تتطلب من المزودين تسجيل وتأمين بيانات الضيوف، خاصة بالنسبة للتحويلات عبر الحدود.

ويضمن الامتثال لهذه السياسات الثقة في أنظمة الضيافة الذكية، ويدعم معايير الأمن السيبراني لدولة الإمارات.

وتابع أجراوال: «في بلد مثل الإمارات، حيث تُقدر الخصوصية بشدة، يجب تقديم التخصيص دون الاعتماد على الكاميرات المتطفلة، وباستخدام تقنيات الاستشعار اللاسلكية غير المرئية».

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