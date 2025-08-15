68 % من المسافرين في الإمارات يعتمدون على تقنيات الذكاء الاصطناعي

كشف التقرير السنوي الخاص بقطاع الضيافة 2025 الذي أعدت نتائجه شركة أدين، العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، تغيّراً ملحوظاً في سلوك المسافرين وطريقتهم في التخطيط للرحلات وحجزها.

اعتمد التقرير على استطلاع شارك فيه أكثر من 40,000 مستهلك في 27 دولة، وكشف أن 68% من المسافرين في دولة الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي لحجز رحلاتهم داخل الدولة وخارجها، بزيادة قدرها 57% مقارنة بالعام الماضي. وأشار التقرير إلى أن المستهلكين يتوقعون من الفنادق وشركات الضيافة تقديم منصات حجز تجمع بين ميزات البحث عن المنتجات وخيارات الدفع السلسة.

وكشفت نتائج البحث عن أنماط مختلفة بين الفئات العمرية في كيفية اعتماد المسافرين في دولة الإمارات على الذكاء الاصطناعي، حيث يتبنى كل جيل هذه التقنيات بأسلوبه الخاص لتنظيم رحلاته. ويُعد الجيل زد (77%) وجيل الألفية (74%) الأكثر استخداماً للذكاء الاصطناعي لحجز رحلاتهم، مع تزايد هذه النسبة لدى الجيل إكس الذين يستخدم 44% منهم الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، بنمو سنوي قدره 60%. كما وصلت نسبة زيادة الاستخدام لدى الجيل زد إلى 58%، فيما قال 18% من المشاركين من جيل الخمسينيات والستينيات إن الذكاء الاصطناعي ساعدهم في تخطيط رحلاتهم بسهولة أكبر.

وتُعد الاقتراحات الدقيقة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي إحدى الأسباب الرئيسية لاعتماد المسافرين عليه، حيث يرى كثيرون أن وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالمحتوى المشتت وغير المفيد، حيث أشار 81% منهم إلى أنها تتضمن إعلانات ومشاركات تعيق العثور على المعلومات اللازمة. وقال 85% من المشاركين إن الذكاء الاصطناعي ساعدهم في التوصل إلى أفكار ملائمة للسفر بشكل أسرع، ما جعل عملية التخطيط أكثر وضوحاً وتركيزاً وأقل إرهاقاً.

وعن التقرير، قال فيل كروفورد، الرئيس العالمي لقسم الضيافة في أدين: "يتزايد اعتماد المسافرين على الذكاء الاصطناعي للبحث عن وجهات ملائمة للسفر وخطط سهلة وممتعة ومخصصة، لا سيما في موسم العطلة الصيفية". وتابع: "يعتمد الضيوف على الذكاء الاصطناعي للتخطيط لرحلاتهم. لذلك، يتطلع مقدمو خدمات الضيافة إلى الاستثمار في هذه التقنية لتلبية الطلب المتزايد."

وسلط البحث الضوء على كيفية استجابة شركات الضيافة في الإمارات لهذه التغيرات في سلوك المستهلكين. وأكد أكثر من نصف مقدمي خدمات الضيافة (56%) أن أدوات البحث بالذكاء الاصطناعي التي تساعد الضيوف في اتخاذ قرارات الحجز، ستحدث تحولاً كبيراً في القطاع على مدار عام 2025 وما بعده. كما أشارت نصف الشركات (50%) إلى أن تخصيص الخدمات باستخدام الذكاء الاصطناعي سيسهم في تحسين تجربة الضيوف.

تُعد المدفوعات جزءاً أساسياً من الرحلة، حيث تصل بين مرحلة استكشاف الخيارات عبر الذكاء الاصطناعي وتجربة الضيوف الكاملة، من الحجز إلى المغادرة. وأضاف كروفورد: "تتجه شركات الضيافة إلى دمج وظائف الذكاء الاصطناعي في منصاتها لتقديم تجربة دفع أكثر سلاسة للضيوف".