«سوق السفر العربي 2025» يستكشف تأثير الذكاء الاصطناعي في مستقبل القطاع

يسلط سوق السفر العربي الذي يُقام في الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، الضوء على القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي في قطاع السفر.

ويجمع المعرض الدولي نخبة من أبرز خبراء وقادة فكر في مجال الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم لاستكشاف كيفية تأثيره في مشهد السفر الترفيهي وسفر العمل، وتبسيط العمليات، وتحسين تجربة العميل.

ووفقاً لبحث حديث نشرته شركة «ستاتيستا»، فإن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي شكلا ما يقرب من ثلثي صفقات الاستثمار التكنولوجي العالمية التي أجرتها شركات السفر والتنقل منذ عام 2020، حيث يتم تبني الذكاء الاصطناعي على جميع المستويات، بدءاً من العملاء الذين يستخدمون أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتخطيط رحلاتهم إلى مقدمي الخدمات السياحية الذين يستفيدون من الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الموارد وتقديم خدمات أكثر تخصيصاً للضيوف.

وقالت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، إن الحدث يتناول أحدث التطورات التكنولوجية، والاعتبارات الأخلاقية، والتطبيقات العملية، إضافة إلى استعراض أحدث التطورات في المعرض، بدءاً من حلول الحجز المتطورة وصولاً إلى أدوات تحليل البيانات التي تُمكّن الشركات من اتخاذ قرارات مدروسة، مؤكدة أن المعرض يشكل فرصة لمحترفي قطاع السفر ليكونوا في طليعة الذكاء الاصطناعي واكتساب رؤى عملية تُسهم في نجاح أعمالهم.

وفي اليوم الافتتاحي لمعرض سوق السفر العربي 2025، تُدير كاسي كوزيركوف الرئيسة التنفيذية لشركة كوزير والمتحدثة العالمية المرموقة في مجال الذكاء الاصطناعي، جلسة بعنوان «تبني الذكاء الاصطناعي.. من المصطلحات الشائعة إلى استراتيجية الأعمال»، وتناقش كيف يمكن للشركات في قطاع السفر تحديد الفرص الحقيقية لتحسين أعمالها، وتتطرق إلى أكبر التهديدات في هذا المجال، ومستقبل الذكاء الاصطناعي.

ويشارك جون دافيلد، الخبير في مجال السفر، رؤى ثاقبة حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية لقطاع السفر من خلال تمكين تجارب شخصية فائقة، واتصالات سلسة، وابتكارات واعدة، كما يناقش خلال عرضه التقديمي كيف يمكن لمقدمي خدمات السفر العمل للاستعداد لهذه التقنيات، مع معالجة تحديات مثل خصوصية البيانات ومقاومة التغيير.

ومع استمرار تطور التكنولوجيا، تسعى شركات السفر إلى إيجاد طرق مبتكرة لاستخدام التقنيات التي تركز على الإنسان للتواصل مع عملائها.

وفي 30 أبريل، تناقش مجموعة من رواد الفكر، بمن فيهم روبن لوثر نائب رئيس شركة إكسبيديا TAAP، مجموعة إكسبيديا، كيفية استخدام قطاع السفر للتقنيات التي تركز على الإنسان، مع تناول الاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والخصوصية وأهمية الحفاظ على التفاعل الإنساني في عالم يتزايد فيه الاعتماد على الأتمتة.

وتتناول دوروثي أنجوس المديرة العامة لشركة مولتيليم في الشرق الأوسط، أهمية العنصر البشري من خلال جلسة نقاشية حول العلاقة بين التواصل البشري والذكاء الاصطناعي في قطاع الفعاليات.

كما يقدم بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، نظرة شاملة على مستقبل قطاع الطيران في عصر التحول والاضطراب العالمي، ويتطرق إلى دور الذكاء الاصطناعي، من بين عوامل أخرى، في إعادة تشكيل مستقبل الطيران.

ويستضيف جراهام بوب نائب الرئيس - مبيعات الموردين وحلول الأماكن لدى «سي فينت»، جلسة بعنوان «تأمين المستقبل 2025.. الاتجاهات والذكاء الاصطناعي والتحولات في السفر التجاري والمؤتمرات والمعارض»، حيث يستكشف كيف يمكن لمنظمي الفعاليات التجارية قياس تأثير فعالياتهم باستخدام مزيج من التخطيط الاستراتيجي وجمع البيانات الفعال والتحليل القوي، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً رئيساً.

جدير بالذكر أن معرض سوق السفر العربي 2025 يعقد بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي والشركاء الاستراتيجيين مثل، دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.