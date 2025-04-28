«ويجو» تصدر قائمة أبرز وجهات السفر الدولية عام 2025

أصدرت ويجو (Wego)، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقريرها الدوري لوجهات السفر الأبرز لدى المسافرين في منطقة الشرق الأوسط، وذلك للأشهر الأربعة الأولى من 2025، ويستند التصنيف النسبي لهذه الوجهات على تحليل البيانات المتعلقة برحلات الطيران، ومعدلات إشغال الفنادق لمستخدمي ويجو، الذين يقومون بحجز عشرات الملايين من الرحلات كل 3 أشهر.

أحدث الوجهات

وحافظت كل من مصر والمملكة العربية السعودية على صدارة التصنيف، كما جرت العادة على مدار العقد الماضي. وتبرز الهند ضمن الوجهات الثلاث الأولى في التقرير، لا سيما بعد أن أصبحت مؤخراً الدولة الأكبر في العالم من حيث عدد السكان، علماً بأن أكبر عدد من الهنود الذين يعيشون خارج الهند، يقيمون في الشرق الأوسط، لذا، فمن الطبيعي أن تكون الهند هي الدولة الأولى في القائمة من خارج المنطقة.

وتشمل التطورات الأخيرة التي تعزز من مكانة الهند القوية، إطلاق شركة إنديغو، أكبر شركة طيران في الهند، ثلاث رحلات جديدة إلى أبو ظبي، وإطلاق شركة طيران أكاسا، التي تتخذ من مومباي مقراً لها، رحلتين إلى العاصمة الإماراتية، وإعلان الملكية الأردنية عن خطط عامة لبدء تسيير رحلات إلى دلهي ومومباي.

إقبال قوي

وقال مأمون حميدان الرئيس التنفيذي للأعمال ويجو: «لطالما احتلت مصر والمملكة العربية السعودية مراكز رائدة على منصتنا، ما يعكس الإقبال القوي على السفر الدولي والمحلي فيهما، وما تتمتعان به من بنية تحتية سياحية قوية، وطلب مستمر على مدار العام. وبقي هذا الاتجاه التصاعدي ثابتاً لأكثر من عشر سنوات، مدعوماً بتزايد الترابط وتطور تفضيلات المسافرين. وتؤكد الهند، التي تحتل المركز الثالث، على تأثير جالياتها الكبيرة والمتنامية، خاصة في الشرق الأوسط».

واستمراراً للاتجاه الذي أشرنا إليه في تقريرنا العام الماضي، تواصل باكستان تحقيق المزيد من المكاسب، بفضل نجاح حملة «سلام باكستان»، واستقرار المناخ الاقتصادي، وانتشار منصات الحجز عبر الإنترنت على مستوى الدولة.

وبالإضافة إلى الطلب المتزايد، كانت هناك زيادة في المعروض من رحلات الطيران وشركات الطيران على حد سواء، ففي الربع الأول وحده، بدأت كل من طيران ناس وطيران أديل وطيران آسيا إكس، رحلاتها المباشرة إلى كراتشي. ومن جانبها، استهلت شركة فلاي جناح، ومقرها كراتشي، رحلاتها الدولية في 2024.

ويُعد تقدم سوريا في التصنيف بواقع 30 مركزاً إلى المركز العاشر، من أبرز التحركات التي شهدها القطاع على مستوى الدول. واستأنفت سوريا رحلاتها الدولية من دمشق في يناير، ومن حلب في مارس، مع إعلان الخطوط الجوية القطرية عن إشغال مقاعد رحلاتها بين الدوحة ودمشق بنسبة 90 %. بينما عادت الرحلات الجوية المباشرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أبريل أيضاً. وفي ضوء هذه التطورات، نتوقع أن تستمر سوريا في التقدم ضمن التصنيف داخل المراكز العشرة الأولى في الربع الثاني، وما تبقى من عام 2025.

الوجهات الأوروبية

وحافظت المملكة المتحدة على مكانتها كوجهة أوروبية رائدة للمسافرين من الشرق الأوسط، متصدرة بذلك المرتبة الأولى على مدى 10 سنوات، من السنوات الـ 11 الماضية، لتتخلى عن مركزها خلال الجائحة فقط. وفي حين لا يزال التفوق البريطاني على الوجهات الأوروبية الأخرى قائماً، إلا أن المملكة المتحدة خسرت ستة مراكز مجتمعة في الترتيب العام، مقارنة بعام 2023. وتُعد الرسوم المفروضة على المسافرين جواً، والتي طبقت اعتباراً من عام 2024، من بين العوامل المحتملة التي ساهمت في ذلك، والتي أدت فعلياً إلى رفع تكلفة الرحلة الاقتصادية من المملكة المتحدة إلى الشرق الأوسط، بمقدار 87 جنيهاً إسترلينياً، أو ما يعادل 115 دولاراً أمريكياً تقريباً. وحمّلت شركات الطيران هذه التكلفة على المستهلكين إلى حد كبير، ما زاد من تكلفة السفر بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط إلى حد ما.

ونلحظ في عام 2025 من جديد، استمرار صعود إيطاليا في التصنيف الأوروبي، متجاوزة أذربيجان، لتحل في المركز الثاني. وتُعزى بعض هذه التغيرات إلى عوامل موسمية، علماً بأن إيطاليا تفوقت على أذربيجان في الربعين الأول والأخير من العام الماضي، بينما تفوقت أذربيجان خلال الصيف. وسيكون من المثير للاهتمام أيضاً، معرفة ما إذا كانت الديناميكية نفسها ستتكرر خلال العام الجاري.

ومن الناحية الأخرى، خسرت مجموعة من دول أوروبا الشرقية في عام 2025، مراكزها لصالح دول أوروبا الغربية القوية. وإلى جانب تراجع أذربيجان مركزاً لصالح إيطاليا، تراجعت جورجيا مركزين لصالح ألمانيا وفرنسا، بينما خسرت البوسنة والهرسك مكانها في المراكز العشرة الأولى في أوروبا، بسبب دخول هولندا ضمن هذه القائمة.

وجهات آسيا والمحيط الهادئ

شهدنا هذا العام تبادل المراكز بين الفلبين وإندونيسيا مرة أخرى، مع احتفاظ دول آسيا والمحيط الهادئ الأخرى بتصنيفها ضمن أفضل 10 دول في المنطقة. ويمثّل عام 2025، العام الرابع على التوالي الذي تحتل فيه تايلاند المركز الأول، مع زيادة ملحوظة من السياح القادمين من المملكة العربية السعودية. ويعزى ذلك جزئياً إلى سياسات التأشيرات المبسطة، التي تسمح للسائحين بالإقامة لمدة تصل إلى 60 يوماً، وإجراءات دخول أسرع وأكثر سلاسة.

وأما على الصعيد الحكومي، فقد نجحت هيئة السياحة التايلاندية في الترويج للدولة في المحافل الرئيسة في هذا المجال، مثل سوق السفر السعودي، في حين أطلقت الخطوط الجوية السعودية رحلات مباشرة من جدة والرياض إلى بوكيت.