ذروة في حركة السفر الصيفية عبر مطار دبي

سجلت حركة السفر عبر مطار دبي الدولي، أمس، ذروة صيفية مع انتعاش حركة السفر مع انتهاء عطلة الصيف وعودة الطلاب والأسر المقيمة، استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.

وتجاوزت حركة المسافرين، أمس، 290 ألف مسافر، حيث نشطت رحلات العودة من دول المنطقة ومن الوجهات السياحية حول العالم، فيما من المتوقع استمرار حالة النشاط خلال الأيام المقبلة.

وبحسب بيانات مطار دبي يتواصل موسم النشاط الصيفي الاستثنائي حتى 25 من أغسطس الجاري، موضحة أن متوسط حركة المسافرين عبر المطار يومياً طوال هذه الفترة تقدر بنحو 280 ألف مسافر.

وسيكون يوم الجمعة والسبت المقبلان أكثر نشاطاً مع الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد. وساعد انتعاش السياحة وتدفق الزوار إلى دبي في إنعاش حركة السياحة عبر مطار دبي خلال الأشهر الماضية.

حيث استقبلت الإمارة 9.88 ملايين سائح خلال أول 6 أشهر من العام، وسط توقعات بتواصل الزخم السياحي بدعم الفعاليات والمعارض والأنشطة والبرامج الترويجية المميزة، لجذب الزوار من الأسواق التقليدية، فضلاً عن فتح أسواق جديدة أمام الزوار من أنحاء العالم، فضلاً عن تواصل توسع الناقلات الوطنية وزيادة أساطيلها ووجهاتها من دبي إلى مناطق واسعة في أرجاء المعمورة.