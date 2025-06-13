85 % من مواقع السفر في الإمارات تعتمد تدابير مصادقة البريد الإلكتروني

كشفت بروف بوينت، العالمية في مجال الأمن السيبراني والامتثال عن دراسة جديدة تؤكد أن 85% من أبرز مواقع السفر الإلكترونية في دولة الإمارات اعتمدت بروتوكول (DMARC) لمصادقة الرسائل المعتمدة، وإعداد التقارير والتوافق، وهو آلية أساسية لأمن البريد الإلكتروني، تسهم في حماية المستخدمين من الاحتيال.

ومع ذلك فقد طبق 45% فقط من تلك المواقع أقصى مستوى من الحماية «رفض» (reject)، الذي يحظر فعلياً الرسائل غير المصرح بها من الوصول إلى صناديق الوارد.

وتستند هذه النتائج إلى تحليل معدلات تبني DMARC في أفضل 20 موقع سفر إلكتروني بدولة الإمارات، إضافة إلى مواقع مماثلة في أوروبا والشرق الأوسط.

ومع ازدياد الطلب على السفر في دولة الإمارات كشفت دراسة حديثة أصدرتها مجموعة كي بي إم جي أن 77% من المسافرين في الإمارات يستعينون بتطبيقات الهواتف المتحركة أو بخدمات حجز الفنادق، ما يعزز حجم التفاعلات الرقمية بين المستهلكين وعلامات السفر، غير أن هذا الزخم المتنامي، إلى جانب الكم الكبير من الرسائل الإلكترونية والعروض الترويجية، التي تنشرها شركات السفر، يصنع بيئة مثالية لمجرمي الإنترنت، فيعملون على تحويل خطط العطلات المنشودة إلى فرصة لتنفيذ عمليات احتيال مكلفة، من خلال استخدام أساليب متقدمة عبر بريد إلكتروني.

وقدمت بروف بوينت 5 نصائح للمستهلكين للحفاظ على أمنهم السيبراني، خلال التعاملات على مواقع السفر الإلكترونية:

1 - عزز أمان حجوزاتك وحساباتك: استخدم كلمات مرور قوية وفريدة على منصات الحجز، وفعل المصادقة متعددة العوامل متى أتيح ذلك لإضافة طبقة حماية إضافية.

2 - تحقق من العروض والمواقع الوهمية: كن حذراً من العروض المفاجئة، التي تبدو جذابة للغاية، فقد ينشئ المحتالون مواقع شبيهة بشركات الطيران أو الفنادق أو منصات المقارنة لسرقة الأموال وبيانات الاعتماد؛ احجز حصرياً عبر المواقع الرسمية أو الوكلاء الموثوقين.

3 - تجنب التصيد الاحتيالي ورسائل «سمشينغ» smishing: ابقَ يقظاً أمام رسائل البريد الإلكتروني أو النصية، التي تدعي وجود تغييرات بالرحلات أو تؤكد حجوزات أو تطلب بيانات شخصية على وجه السرعة؛ فإن الكثير منها يقود إلى صفحات تسجيل دخول زائفة هدفها سرقة معلوماتك.

4 - لا تدع الروابط المشبوهة تغير مسارك: تجنب النقر مباشرة على الروابط الواردة في الرسائل الغير المرغوبة أو الإعلانات المنبثقة؛ ويفضل كتابة عنوان الموقع الرسمي يدوياً في متصفحك.

5 - اطلع على التقييمات قبل إتمام الحجز: قد تبدو العروض، والمواقع، والتطبيقات الاحتيالية حقيقية بدرجة خادعة؛ ولذا يفضل قبل إدخال بيانات الدفع أو تنزيل تطبيق سفر جديد، بأن تخصص وقتاً للبحث عن الشركة وقراءة مراجعات مستقلة ورصد شكاوى العملاء.