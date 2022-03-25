محمد بن راشد يرحّب بضيوف كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - البيان

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رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضيوف كأس دبي العالمي للخيول في نسخته الـ 26 التي تنطلق غداً، جاء ذلك في كلمة سموه الرسمية في كتاب البطولة، وتضمنت الكلمة ما يلي:

« يسعدنا أن نرحب بضيوفنا الكرام المشاركين في الانطلاقة السادسة والعشرين لكأس دبي العالمي. نلتقي في هذا الحدث العالمي الكبير ونحن نقف وشعوب العالم على أعتاب مرحلة جديدة، متخطين تحدياً صعباً تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من تجاوزه برؤية لا تعترف بالتحديات، ولكن تنظر إلى ما تحمله من فرص، وبأسلوب عمل مرن قادر على مواكبة المتغيرات، مستقبلين العالم على أرض إمارات الخير بعزيمة وإصرار على المشاركة الإيجابية في صنع غد أفضل ينعم فيه الجميع بأسباب التقدم والازدهار.

وتتزامن هذه النسخة الاستثنائية من الكأس مع «عام الخمسين» الذي نحتفي من خلاله بمسيرة النهضة والنماء التي شهدتها الخمسون عاماً الأولى من تاريخ دولة الإمارات، ونستعد لمواصلة طريقنا نحو الريادة خلال الخمسين عاماً القادمة، كما تتزامن هذه النسخة من الكأس مع الاستضافة الناجحة لحدث عالمي ضخم هو «إكسبو 2020 دبي» بمشاركة 192 دولة في أول انعقاد له في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وأكبر دوراته على الإطلاق، حاملاً شعار «تواصل العقول.. وصنع المستقبل».

ونستذكر في هذه المناسبة، أخي وسندي ورفيق دربي المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، و إرثه المضيء بإسهامات ستظل مسطورة بأحرف من نور في سجل رياضات الخيل والفروسية، وستبقى شاهدة على ما أجزل به من عطاء في مجال ارتبط ارتباطاً وثيقاً بثقافة الإمارات وتاريخها وموروثها الاجتماعي.

لقد جسد «كأس دبي العالمي» منذ أن أعلنا عن تأسيسه في العام 1995، القيم النبيلة التي قامت عليها دولة الإمارات، ونهجها الدائم الداعي إلى السلام والتعاون والتعايش، ونظرتها الطموحة إلى المستقبل، إذ واصل الحدث على مدى أكثر من ربع قرن من الزمان، استقطاب أفضل الخيول ونخب الملاك وأمهر المدربين والفرسان من مختلف دول العالم، ضمن أحد أغنى وأهم فعاليات الخيل العالمية، لتجتمع على أرض الإمارات.. أرض المحبة والتآخي والأمان والسلام.

ومع انطلاق فعاليات النسخة الـ 26 من الكأس، يزيد من سعادتنا عودة الجماهير إلى مدرجات مضمار «ميدان» العالمي لكي نحتفي معاً بانتصارات جديدة يتوج معها الأفضل والأقوى والأسرع، إذ نتطلع إلى رؤية أبطال يسجلون أمجاداً جديدة أسوة بإنجازات سطروها في سجل هذه البطولة العالمية، بدءاً من الظاهرة «سيجار» بطل النسخة الأولى في مضمار ند الشبا، ومروراً بـ «دبي ملينيوم» بطل الألفية، و«ثندر سنو» بطل الثنائية التاريخية للبطولة، وانتهاءً بـ «ميستيك غايد» الذي أهدى الإمارات في النسخة الماضية من الكأس اللقب للمرة الثالثة عشرة، وللمرة الحادية عشرة لجودلفين.

كل الشكر والتقدير لضيوفنا الأعزاء من ملاك الخيول، والمدربين والفرسان من مختلف أنحاء العالم، آملين لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الإمارات، راجين لهم جميعاً التميز والفوز، والشكر موصول للجنة المنظمة لكأس دبي العالمي وجميع فرق العمل القائمة على مختلف مكوناته، لما قدموه خلال الفترة الماضية من جهود لإنجاح هذه النسخة من البطولة. والله ولي التوفيق».

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