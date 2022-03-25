راشد بن دلموك لـ« البيان»: محمد بن راشد جعل دبي عاصمة عالمية لسباقات الخيل

المصدر: دبي - خالد المهيري

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أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن الرؤية الثاقبة لفارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حوّلت مدينة دبي إلى عاصمة عالمية لسباقات الخيل، والدليل على ذلك حرص الملاك والمدربين والفرسان العالميين كافة سنوياً على الوجود والمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي»، بمناسبة انطلاقة النسخة الـ26 من كأس دبي العالمي، إن ما نشاهده اليوم ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضاً العالمي، في قطاع صناعة الخيول وسباقاته، هو نتاج فكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي وضعت الإمارات في مصاف الدول الأولى في هذا المجال، بالإضافة إلى الإنجازات القوية التي تحققها خيول الدولة في كافة المضامير العالمية، ففارس العرب هو الداعم الأول لهذه الرياضة محلياً وعالمياً من الشرق إلى الغرب وكافة المحافل الكبيرة والرئيسية، وليس فقط في الإمارات بل في شتى السباقات العالمية، بشهادة الجميع.

حدث

ورحب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بضيوف كأس دبي العالمي من ملاك ومدربين وفرسان المشاركين في النسخة الـ26 من هذا الحدث العالمي، التي تأتي بالتزامن مع الحدث العالمي الكبير «إكسبو 2020»، وتجاوز دولتنا الحبيبة والعالم آثار جائحة كورونا بكل نجاح واقتدار بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة.

وعن الحدث العالمي، أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أن كأس دبي العالمي أصبح حدثاً فريداً ينتظره كل عشاق الفروسية في العالم أجمع، وتمكن خلال هذه السنوات من استقطاب عدد من الأسماء الكبيرة اللامعة، بعد أن ترك بصمة واضحة ومؤثرة في عالم سباقات الخيل جعل هذا الحدث مقصداً سنوياً، ما يدعونا جميعاً للفخر والاعتزاز بما تحقق في سنوات قصيرة إذا ما قورن الحدث بغيره من السباقات التاريخية التي مضى على انطلاقتها عقود طويلة.

وأضاف أن منذ النسخة الأولى للكأس العالمي، باتت أفضل خيول العالم تطمح للمشاركة في الحدث العالمي، إذ نشاهد في كل عام بطلاً جديداً يظهر للعالم، وبروز اسم مدرب جديد أو فارس، كما باتت الأمسية العالمية بوابة جديدة تحدد المشاركات المقبلة لهذه الخيول مع بداية الموسم الأوروبي والأمريكي.

وفي الختام، تقدم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة المنظمة للأمسية العالمية، والجهات الحكومية بالإضافة إلى كافة الشركاء والرعاة الذين واصلوا دعمهم لهذا الحدث العالمي الكبير، متمنياً كل النجاح والتوفيق لكافة المشاركين في الأمسية.

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