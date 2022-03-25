صراع النخبة في «ميدان» العالمي غداً

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تتجه أنظار العالم، غداً، إلى مضمار «ميدان»، الذي يشهد انطلاق النسخة 26 لكأس دبي العالمي، بمشاركة نخبة الخيول العالمية، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للأشواط التسعة 30.5 مليون دولار أمريكي.

الكأس العالمي

ويتجدد التنافس بين الخيول الإماراتية والأمريكية؛ إذ تسعى خيول الدولة إلى مواصلة تألقها في شوط «كأس دبي العالمي» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «طيران الإمارات» البالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، والذي يشهد مشاركة 10 خيول.

ويطمح فريق جودلفين إلى الاحتفاظ باللقب، إذ يدفع الفريق الأزرق الملكي بكل من «ريال وورلد» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«ماغني كورس» ثالث النسخة الماضية بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب آندريه فابر، فيما يسعى المدرب سالم بن غدير إلى تحقيق أول انتصار له في الكأس العالمي، حيث سيقوم بإشراك «هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بطل «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا.

منافسة شرسة

أما الخيول الأمريكية فستكون منافسة قوية في الشوط، يتصدرها المرشح الأبرز بطل «بريدرز كب مايل» و«كأس بيغاسوس العالمي» «لايف إز جود» لـ«مزرعة وينستار ونادي تشاينا للخيول» بقيادة الفارس إيراد أورتيز جي. آر وإشراف المدرب تود بلتشر، «هوت رود شارلي» لـ«رود رنر للسباق (جريم هيلم)، بوت للسباق وليام شتراوس، اسطبل جينسواي» بقيادة الفارس فلافين برات وإشراف المدرب دووج أونيل، «ميدنايت بوربون» لـ«ونشيل للتهجين المحدودة» ثالث «كأس السعودية» بقيادة الفارس خوسيه أورتيز وإشراف المدرب ستيفن آسموسين.

وستكون الخيول السعودية حاضرة في الشوط عبر «كنتري جرامر» لـ«إسطبلات زيدان للسباق، مزرعة وينستار، كومونولث للتهجين» وصيف «كأس السعودية» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف بوب بافرت، فيما يمثل الكويت «ريمورز» لـ«إسطبلات الراشد» وصيف «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

كما سيشهد الشوط عودة وصيف النسخة الماضية الياباني «شوا ويزارد» لمالكه شينوبو ناكانيشي بقيادة الفارس يوجا كواجا وإشراف المدرب ريوجي اوكوبو، بالإضافة إلى النجم البرازيلي «ايرو تريم» لـ«مزرعة اولد فريندز» الفائز بسباق «بريمي لاتينو امريكانو» بقيادة الفارس فانجر ليل وإشراف المدرب انطونيو سنترا.

«كحيلة كلاسيك»

وستكون البداية مع الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «إثراء دبي» والبالغة قيمة جوائزه مليون دولار بمشاركة 16 خيلاً يتقدمها بطل النسخة الماضية «دريان» لـ«ياس لإدارة سباقات الخيل»، «جوغورثا دي مونلاو» لـ«ياس للسباقات» بطل «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي»، المخصص للخيول العربية الأصيلة، إلا أن المنافسة ستكون مفتوحة على مصراعيها خاصة مع «آر بي ريتش لايك مي» لـ «فيكتورياس» وفوزي ناس، بطل «الجولة الأولى - بطولة آل مكتوم للتحدي»، المخصص للخيول العربية الأصيلة، «هادي دي كارير» لخليفة بن شعيل الكواري بطل «كأس العبية» للخيول العربية الأصيلة في أمسية «كأس السعودية».

«جودلفين للميل»

يشهد الشوط الثاني «جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي برعاية «نخيل» والبالغة قيمة جوائزه مليون دولار، مشاركة 16 خيلاً أبرزها «سيكريت امبشن» لناصر عسكر الذي سيسعى للحفاظ على اللقب، ولكنه سيواجه صراعاً قوياً من «ستورم دميج» لجودلفين بطل «بطولة رأس الخور»، بطل «بطولة برج نهار» «ديزرت ويزدوم» لحسن صالح الحمادي، و وصيفه «مبكر» لـ«شادويل»، «غريت سكوت» للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.

«دبي الذهبي»

يشارك في الشوط الثالث «كأس دبي الذهبي» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «الطاير للسيارات» والبالغة قيمة جوائزه مليون دولار، 13 خيلاً، يتقدمها «مانوبو» بطل «بطولة جائزة ند الشبا»، النجم الياباني «ستاي فوليش» لـ«شركة شاداي لسباق الخيل» وبطل «كأس البحر الأحمر» في أمسية «كأس السعودية»، «بارون سامدي» لـ «ليتش للسباقات المحدودة».

«القوز للسرعة»

يشهد الشوط الرابع «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» والبالغة قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار، مشاركة 16 خيلاً أبرزها «مان أوف بروميس» لجودلفين بطل «ند الشبا للسرعة تيرف»، «متفوق» لجودلفين أيضاً وصيف «بطولة رأس الخور»، «خزام» لـ«شادويل» بطل «جبل علي للسرعة»، «إماراتي أنا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

«ديربي الإمارات»

يشارك في الشوط الخامس «ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي برعاية «مبادلة» والبالغة قيمة جوائزه مليون دولار، 16 خيلاً يتقدمها النجم الأمريكي الفائز بلقب «ديربي السعودية» «باينهيرست» لـ«إس إف للسباقات، ستارلايت للسباقات، اسطبلات ماداكت»، ووصيفه الياباني «سيكيفو» لمالكه اكيرا ناكاتسوجي، وبطل الـ«2000 جينيز الإماراتي» «ازور كوست» لمالكه فلاديمير كزاكوف.

«جولدن شاهين»

يشهد الشوط السادس «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «أتلانتس دبي» والبالغة قيمة جوائزه 2 مليون دولار، مشاركة 14 خيلاً أبرزها «إيسترن ورلد» لمحمد أحمد علي السبوسي بطل «مهب الشمال»، «جود إيفورت» لعبدالله المنصوري وصيف «كأس الرياض للسرعة» في أمسية «كأس السعودية»، «مراس» لميثاء سالم محمد بالعبيدة السويدي بطل «الشندغة للسرعة».

«دبي تيرف»

يشارك في الشوط السابع «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «موانئ دبي العالمية» والبالغة قيمة جوائزه 5 ملايين دولار، 15 خيلاً يتقدمها بطل النسخة الماضية «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات، «الفريق» لـ«شادويل» بطل «جبل حتا»، «كولونيل ليام» لروبرت إي و لوانا إل لو بطل «كأس بيغاسوس العالمي تيرف»، «شنيل مايستر» لـ«شركة صنداي للسباقات».

«شيماء كلاسيك»

يشهد الشوط الثامن «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «لونجين» والبالغة قيمة جوائزه 6 ملايين دولار، مشاركة 15 خيلاً أبرزها «يبير» لجودلفين بطل «بريدرز كب تيرف»، «حكم» لـ«شادويل» بطل «دبي مدينة الذهب»، «أوثوريتي» لـ لـ «شركة سيلك للسباقات إل. تي. دي» بطل «كأس نيوم تيرف» في أمسية «كأس السعودية»، «جلوري فيز» لـ«شركة سيلك للسباقات إل. تي. دي» أيضاً، «شهريار» لـ«شركة صنداي للسباقات».

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