«دبي أوبرا» وبرج خليفة يتزينان بـ «درة الكؤوس»

المصدر: دبي-علي الظاهري

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كأس دبي العالمي ليس مجرد حدث رياضي يجمع نخبة خيول العالم للتنافس على مضمار ميدان في دبي، إنما يعتبر من الفعاليات المجتمعية والاقتصادية الضخمة التي يترقبها الجميع؛ سواء من محبي سباقات الخيل ورياضة الفروسية أو غيرهم من أفراد المجتمع.

واحتفت العديد من المعالم الساحرة في «دانة الدنيا» بـ «درة الكؤوس»، من بينها «دبي أوبرا» أجمل مبنى لدار أوبرا في الشرق الأوسط والأيقونة المعمارية والصرح الثقافي الذي احتضن قرعة النسخة 26 لكأس دبي العالمي وازدانت بوجود درة الكؤوس على المنصة بالإضافة إلى الكؤوس الأخرى للأشواط المصاحبة، لتكون القرعة حديث أهل الخيل وزوار وضيوف الحدث الذين عبّروا عن إعجابهم الكبير بهذه التحفة المعمارية خلال وجودهم في الحفل الذي تضمن مراسم قرعة الشوط الرئيس لكأس دبي العالمي، أحد أهم وأكبر الفعاليات في رياضة الخيل في العالم، إلى جانب 4 أشواط أخرى، في احتفالية استثنائية جديدة.

وجاء اختيار نادي دبي لسباق الخيل لإقامة القرعة في هذا المعلم الفني الشهير الذي يمزج بين الأصالة والمعاصرة ويعد من أبرز معالم دبي، بعد أن كانت القرعة تقام في النسخ الماضية في ميدان الذي يحتضن منافسات السباق العالمي في كل عام.

عرض ضوئي

وعلى بعد أمتار قليلة، احتفى برج خليفة البرج الأطول في العالم بكأس دبي العالمي عبر تقديم عرض ضوئي مميز يتضمن صورة الكأس واسم الحدث العالمي الشهير الذي يستقطب العديد من المشاركين والزوار والضيوف في كل عام للاستمتاع بفعاليات الحدث العالمي الذي يضم 9 أشواط مثيرة بمشاركة 130 خيلاً من 20 دولة من مختلف قارات العالم تتنافس على جوائز مالية بقيمة إجمالية للأمسية تبلغ 30.5 مليون دولار منها 12 مليون دولار للشوط الرئيس كأس دبي العالمي.

مهرجان للفروسية

وتعيش دانة الدنيا مهرجان للفروسية في هذه الأيام، حيث ترحب بكل القادمين من خارج الدولة إلى جانب المواطنين والمقيمين بفعاليات كثيرة تصاحب أمسية كأس دبي العالمي، وإلى جانب القرعة في «دبي أوبرا» واحتفاء برج خليفة، توافد الملاك ومربي الخيول والمدربين والجمهور إلى مضمار ميدان درة مضامير العالم، قبل يومين لمشاهدة الخيول الواعدة في عالم السباقات من خلال مزاد دبي الاستعراضي «بريز اب» الذي ضم نحو 69 خيلاً وبلغت إجمالي مبيعاته 31.580.00 درهم، ليحقق المزاد نجاحاً كبيراً في نسخته الأولى والذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل بالتعاون مع دار مزادات «جوفز» العالمية الشهيرة.

وحرصت اللجنة المنظمة لكأس دبي العالمي من نادي دبي لسباق الخيل، على تنظيم حفل استقبال وعشاء لزوار الحدث والمشاركين في أحد أبرز المرافق الترفيهية والوجهات السياحية في دبي وتحديداً في حديقة البرج «برج بارك» بالقرب من برج خليفة في منطقة «داون تاون» قلب مدينة دبي النابض بالحياة، كما سيحظى ضيوف كأس دبي العالمي بفرصة للاستمتاع بزيارة المعرض الدولي «إكسبو 2020 دبي» الحدث الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والذي يجمع أكثر من 190 دولة عبر أجنحة الحدث العالمي، لتكون المحطة الأخيرة من البرنامج الحافل بالفعاليات الوصول إلى كأس دبي العالمي غداً والمتوقع أن يشهد حضوراً كبيراً من الجماهير في مضمار ميدان العالمي الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج.

تغيير جذري

وأكد خليفة بن عبود الفلاسي عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أنه منذ تشكيل المجلس الجديد برئاسة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، وجه رئيس النادي بأن يكون هناك تغيير جذري في الفعاليات الخاصة بروزنامة سباقات الخيل، مما جعل الفريق يقوم بعملية عصف ذهني لتقديم أفكار جديدة تثري الموسم ومنها ما يتعلق بكأس دبي العالمي أبرز الفعاليات والسباقات السنوية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن إقامة قرعة كأس دبي العالمي في المعلم الحضاري والثقافي «دبي أوبرا» من بين الأفكار التي اتفق عليها الجميع لتقام في المكان الجديد بدلاً من المقر السابق في مضمار ميدان.

تنظيم

وأضاف بن عبود لـ «البيان الرياضي»، إنه من أبرز الأسباب وراء تغيير مكان القرعة إلى «دبي أوبرا»، تعريف زوار الحدث العالمي بالمعالم الساحرة والجديدة في دانة الدنيا خاصة وأن «دبي أوبرا» تعتبر من الصروح السياحية والثقافية وإحدى الوجهات المميزة في دبي، لافتاً إلى أن عملية العصف الذهني أسفرت أيضاً عن تنظيم مزاد دبي الاستعراضي «بريز اب» الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وتم اختيار العدد البالغ نحو 69 من صفوة الخيول بما يضمن بنسبة عالية للملاك المدعوين أن يقوموا بشراء خيول أبطال بعمر السنتين تنحدر من أشهر وأرقى السلالات قادرة على الوصول إلى كأس دبي العالمي في المستقبل مع قوة حظوظه بالفوز في حال وصولها إلى السباق العالمي.

وأشار بن عبود إلى أن جزءاً كبيراً من المبادرات الجديدة انطلقت بناء على رغبة الشارع الرياضي حيث إن جميع الأفكار التي يستقبلها نادي دبي لسباق الخيل تكون دائماً محل نقاش للخروج بأفضل النتائج لتطبيقها وفق أعلى المعايير العالمية وبما يخدم المصلحة العامة ويلبي رغبة وتطلعات أهل الخيل من ملاك ومدربين وفرسان خاصة وأن دبي تعتبر وجهة عالمية رائدة في عالم سباقات وصناعة الخيل.

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