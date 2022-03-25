لومير:أرشّح «هوت رود شارلي» للقب الشوط الرئيس

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا

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رشح الفارس الفرنسي المتألق كريستوف لومير، الحائز 4 ألقاب في أمسية «كأس السعودية» الشهر الماضي، الجواد الأمريكي «هوت رود شارلي» بطل «الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي» للظفر بلقب كأس دبي العالمي، وذلك نظراً للمستوى الذي قدمه على مضمار «ميدان»، كما أنه يمتاز بالسرعة وقوة الانطلاقة منذ البداية.

حظوظ اليابان

وأكد كريستوف لومير في تصريحات لـ «البيان الرياضي»، أن الخيول اليابانية التي سيقودها خلال أشواط الأمسية المختلفة ستكون لها الكلمة العليا خلال الأمسية، خصوصاً «ستاي فوليش» الذي سيشارك في شوط «بطولة كأس دبي الذهبي»، «شنيل مايستر» في شوط «بطولة دبي تيرف»، و«ريوا هوماري» في «بطولة ديربي الإمارات». وأضاف أن ترشيحه يرجع إلى تعود تلك الخيول على أرضية مضمار «ميدان»، والذي يعتبر من بين أفضل المضامير الرملية العالمية.

كما تحدث لومير عن حظوظ «أوثوريتي» في «بطولة لونجين دبي شيماء كلاسيك»، مؤكداً أن الجواد حقق لقب «كأس نيوم تيرف» لمسافة 2100 متر «الفئة الثالثة» في أمسية «كأس السعودية»، بالإضافة إلى حلوله في مركز الوصافة في «كأس اليابان»، إلا أنه يتوقع الفوز بلقب الشوط على حسب إمكانياته الفنية والبدنية.

مشاركات تاريخية

وعن علاقاته بسباقات أمسية كأس دبي العالمي، أوضح لومير أن مشاركته في المضمار العالمي تمتد إلى 17 عاماً، حيث كانت أولى مشاركاته في العام 2005، مشيداً بالإمكانيات الهائلة المتوفرة في المضمار والتجهيزات التي ترتقي للمستوى العالمي، مشيراً إلى أن الحدث العالمي دائماً محط أنظار الملاك والمدربين والفرسان من مختلف أنحاء العالم، ومن الصعب تفويت فرصة المشاركة في أشواطها المختلفة.

شكر

وتقدم لومير بخالص الشكر والتقدير للجنة المنظمة لكأس دبي العالمي على ما قامت به من توفير كل الإمكانيات للمشاركين في الحدث الكبير.

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