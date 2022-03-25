حمدان بن محمد فارس الشباب والإنجازات

المصدر: دبي - البيان

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يُعدّ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ملهم الفرسان وعاشق التحدي، إذ حقق العديد من الإنجازات في مختلف الرياضات، خاصة في الفروسية، ويتمتع سموه بمميزات متفردة ورؤية استراتيجية نهلها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي تتلمذ على يديه، واكتسب منه الكثير من الصفات القيادية.

وسموه من أبرز مالكي الخيول، وسطّر بحروف الذهب اسمه في أغلى سباقات الخيل وأصعبها في العالم، وفي كل مرة يفوز فيها بلقب أو كأس، يتعزز رصيده الكبير من الألقاب والأمجاد.

ووضع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بصمة كبيرة في الفروسية، وتقدمت خيول سموه الصفوف ونالت الألقاب، وأبرزها عبر «برنس بيشوب» في الشوط الرئيس على لقب كأس دبي العالمي 2015.

وفي المضامير العالمية، تقدمت خيول سموه الصفوف، ونالت الألقاب وأبرزها ملك سباقات الميل الأوروبية المعتزل «بالاس بيير»، الذي حقق 9 انتصارات، من أصل 10 مشاركات في سباقات الميل، وأبرزها سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، في مهرجان «رويال آسكوت»، وسباق «لوكينغ ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، على مضمار «نيوبري» في إنجلترا، وسباق «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بمهرجان «رويال آسكوت»، وسباق «بري جاك لو ماروا» في فرنسا، بالإضافة إلى فوز «بالاس بيير» بلقب جائزة خيول السنوات الثلاث في حفل جوائز كارتييه الأوروبية للسباقات.

سباقات القدرة

وفي سباقات القدرة، لم تأتِ إنجازات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم من فراغ، إذ دخل سموه بطولات القدرة المحلية والعالمية، بفضل قدراته العالية وتمرسه، تمكن من الفوز بلقب بطولة العالم للقدرة، التي أقيمت في نورماندي بفرنسا 2014، كما توج مرتين بطلاً لمونديال القدرة العسكرية في البحرين 2012، والإمارات 2014، بالإضافة إلى تحقيق سموه لقب كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة مرتين على التوالي.

كما حقق سموه عام 2020 إنجازاً جديداً، تمثل بالفوز بلقب النسخة الثانية من «كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة»، التي أقيمت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ولم تمنع سموه مشاغله العديدة من المشاركة في سباقات القدرة، ودعم الفرسان وتوجيههم لتطوير مستواهم، وتحقيق أروع الإنجازات محلياً وعالمياً.

فارس التحديات

وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فارس التحديات الصعبة، إذ انتزع سموه أرفع الألقاب، وما فوز سموه ببطولة أوروبا في كومبين 2005، إلا أبلغ دليل على ذلك، إذ استطاع انتزاع اللقب بجدارة في اللحظات الحاسمة عند خط النهاية، كما أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مهرجان سموه للقدرة، الذي يقام سنوياً في مدينة دبي الدولية بسيح السلم، والذي ينقسم إلى 4 سباقات، وهي سباق السيدات، وسباق الاسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي، وسباق «اليمامة» للأفراس، وكأس ولي عهد دبي للقدرة.

نبوغ مبكر

وظهر نبوغ الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مبكراً، منذ بلوغه سن الثامنة، وبعد صقل مهاراته، واكتساب المزيد من الخبرة، وكان ظهوره الأول في ساحة سباقات القدرة في موسم 94ـ 1995، إذ احتل المركز الثامن، ثم حل خامساً في البطولة الثانية.

وواصل سموه عروضه الرائعة في سباقات القدرة، إذ خطف الأضواء في سباقات التحدي الصحراوي الرابع للقدرة، في 15 أبريل 1995، مقدماً عرضاً قوياً وموهبة في ركوب الخيل، واحتل المركز الرابع، برغم صغر سنه، كما واجه فرساناً يفوقونه خبرة، وأظهر سموه نجومية مبكرة في منطقة الوثبة في 15 يناير 1998، خلال مشاركته في سباق القدرة والتحمل، كأصغر المشاركين سناً، واحتل سموه المركز الرابع آنذاك، ممتطياً صهوة الجواد «برق»، بفارق 25 ثانية عن البطل.

اليوم الوطني

وانتزع الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في 3 يناير 2002، لقب سباق كأس اليوم الوطني للقدرة، لمسافة 120 كم، ممتطياً صهوة الجواد «متعود»، وقاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 6.08.34 ساعات، وفي 31 يناير 2002، توج سموه بطلاً لسباق الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم لمسافة 120 كم، مسجلاً زمناً قدره 5.23.50 ساعات، ونال سموه في 21 مارس 2002، لقب بطولة كأس العالم/‏‏‏‏ الإمارات 2002 للقدرة لمسافة 130 كيلومتراً، بمشاركة 159 فارساً من أبرز الفرسان في العالم.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏إنجازات عربية

كما حقق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إنجازاً تاريخياً، يسجل في تاريخ سباقات القدرة العربية، حينما تمكن من الفوز في 3 سباقات متتالية بجدارة واقتدار، وكانت البداية بالفوز بلقب سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، لمسافة 160 كيلومتراً في 16 فبراير 2008.

وفي الخامس من مارس 2008، توج سموه بلقب بطولة كأس ملك البحرين للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، وأثبت سموه جدارته وريادته بهذه الإنجازات المشرفة، كما توج الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في 16 فبراير 2008، بطلاً لسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، لمسافة 160 كيلومتراً في دورته التاسعة.

واحتفظ الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب كأس ملك البحرين للقدرة للعام الثاني على التوالي، حينما توج بطلاً للسباق في مارس 2009، بمشاركة 41 فارساً وفارسة، كما احتفظ سموه بلقب مونديال القدرة العسكرية، حينما فاز بلقبه في سيح السلم مارس 2014، وكان سموه فاز باللقب الأول في البحرين 2012، ويعد هذا إنجازاً عالمياً مشرفاً، إذ قدم سموه عرضاً رائعاً مع الجواد «عقاب».

كما تشهد الميادين العربية للفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإنجازاته الباهرة الحافلة بالألقاب والذهب، إذ حقق فوزاً رائعاً في 5 مايو 1999، حينما انتزع لقب سباق تدمر للقدرة في سوريا، لمسافة 120 كيلومتراً، وامتطى سموه صهوة الجواد «فيرموث».

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