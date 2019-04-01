حمدان بن محمد: ذكّرتني بـ«اعمار» يا «ثندر سنو»

أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، بالإنجاز التاريخي لـ «ثندر سنو» عبر انتزاعه لقب كأس دبي العالمي للسنة الثانية على التوالي بفضل الدعم الكبير والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتغزل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإنجاز بطل النسخة 24 لكأس دبي العالمي بأبيات شعرية رائعة في مقطع فيديو ضمن «ستوري» على حساب سموه في موقع انستغرام قال فيها:

إنجاز بوراشد تشوفه كل عين

حطم طموح اهل التحدي لا بنوا

و«ثندر سنو» جاب البطولة مرتين

ذكرتني بـ «اعمار» يا «ثندر سنو»

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