حميد النعيمي: محمد بن راشد عوّدنا على المركز الأول

المصدر: Ⅶ عجمان-وام

هنأ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بفوز الجواد «ثندر سنو» لجودلفين الإمارات بكأس دبي العالمي للخيل في نسختها الـ 24، التي جرت مساء أول من أمس، على مضمار «ميدان» في ند الشبا في دبي.

وأعرب سموه في برقية بعث بها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز الرياضي الكبير، الذي حققته خيول الإمارات على باقي الخيول العالمية المشاركة في هذه البطولة، التي ينتظرها ملاك الخيول كل عام، وتعتبر واحدة من أغلى البطولات في العالم.

وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عودنا دائماً على ألا نقبل إلا بالمركز الأول، ولذلك، علينا جميعاً أن نسير على درب الإنجازات والتفوق والنجاح، موضحاً سموه أن دولة الإمارات قادرة على احتضان أكبر المنافسات، وجذب أفضل الخيول العالمية، وإدهاش العالم بالفوز بالمركز الأول، والتنظيم الذي أبهرنا به العالم، ولا يأتي ذلك إلا ثمرة جهود المخلصين في دولة الإمارات.

وأشاد سموه بالدور الكبير لأبناء الإمارات، الذين حققوا هذا الإنجاز، رغم صعوبة المنافسة، والتي حشد لها العالم نخبة من الخيول المعروفة بقوتها على المستوى العالمي، وقد أثبتت الخيول الإماراتية تفوقها المعتاد، وأنها الأفضل من حيث القوة والسرعة على الجميع.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، برقية تهنئة مماثلة بهذا الإنجاز العالمي.

وأكد سموه أن فوز الجواد «ثندر سنو» بالبطولة للمرة الثانية على التوالي، يعد إنجازاً تاريخياً، مشيراً سموه إلى أن مشاركة أقوى الخيول العالمية في سباق دبي العالمي، مفخرة لنا جميعاً.