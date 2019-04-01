الإسطبل الأزرق.. النجمة الثامنة

المصدر: تغطية: بهاء الدين عطا - عدنان الغربي -خالد المهيري - علي الظاهري- دبي- البيان الرياضي

يدخل فريق جودلفين قائمة سجل الأبطال في كأس دبي العالمي، حيث نالت خيوله شرف الفوز ثماني مرات باللقب، وهو إنجاز لم يحققه أي إسطبل آخر في العالم.

وسجل الأسطورة «ثندر سنو» اسمه بمداد من ذهب وأحرف من نور، عندما تمكن أول من أمس، من تحقيق الثنائية باللقب للعام الثاني على التوالي، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور، ما أدخل الفرحة والسرور إلى قلوب عشاقه، وإلى شعب الإمارات.

وبدأت سجل الانتصارات للفريق منذ عام 2000، بالإنجاز الذي حققه الأسطورة «دبي ملينيوم»، محطماً الزمن القياسي، مسجلاً زمناً جديداً قدره 1.59.50 دقيقة، بفارق ستة أطوال عن «بيهرنس»، بقيادة الفارس جورج شينق، فيما جاء «بيلك بيرس» في المركز الثالث.

وحقق المهر الخطير «ستريت كراي» لجودلفين، الإنجاز التاريخي الثاني للفريق عام 2002، بعد فوزه بجدارة باللقب بقيادة الفارس الأمريكي جيري بيلي، متفوقاً على المهر السعودي «سي مي» للأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، فيما جاء «سخي» لجودلفين في المركز الثالث.

وسطع نجم خيول الإسطبل الأزرق في كأس دبي العالمي، حيث واصلت تفوقها بانتزاعها لقب الفوز الثالث في البطولة، بالإنجاز الباهر الذي سجله المهر الخطير «مون بلد» بقيادة الفارس ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 2.00.48 دقيقة، بفارق خمسة أطوال عن وصيفه الأمريكي «هارلانز هوليدي»، بقيادة جون فلازكويز، يليه «نايف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة ريتشارد هيلز، فيما حلَّ «جرانديرا» لجودلفين رابعاً.

وانتزع المهر «اليكتروكوشنست» لجودلفين، اللقب الرابع لجودلفين في 25 مارس 2006، بقيادة الفارس ديتوري، متفوقاً على الأمريكي «براس هات»، بقيادة ويلي مارتينز، فيما احتل المهر «ويلكو» المركز الثالث، بقيادة غاريت غوميز.

وأدخل «مونتيروسو» لجودلفين، الفرحة إلى قلوب الجميع، بانتزاع الفوز الخامس للفريق في 31 مارس 2012، وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، مسجلاً زمناً قدره 2.02.67 دقيقة، بفارق ثلاثة أطوال عن «كابوني» لجودلفين.

وحقق «آفريكان ستوري» لجودلفين، الفوز السادس للفريق في 29 مارس 2014، بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 2.01.61 دقيقة.

وتوج الأسطورة «ثندر سنو» بطلاً للكأس في 2018، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور، وذلك بعد مستوى مذهل طوال مسافة السباق، تمكن من خلاله توسيع المسافة بينه وأقرب منافسيه بحوالي 6 أطوال عن صاحب المركز الثاني، مسجلاً زمناً قدره 2.01.38 دقيقة. وقفز المدرب العالمي سعيد بن سرور، إلى صدارة المدربين للكأس العالمي، بعد فوزه الرائع والثنائي مع «ثندر سنو»، حيث نال شرف الفوز مع الفريق 8 مرات، ومرتين مع «المتوكل» 1999 لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«برينس بيشوب» 2015 بقيادة وليم بيوك.

سعيد بن سرور في قمة صدارة المدربين

يعتبر سعيد بن سرور أحد أفضل المدربين في العالم، وحصد لقبه الأول من بين أربعة ألقاب، كبطل للمدربين في عامه الثاني فقط كمدرب، قبل أن يحرز اللقب مجدداً أعوام 1998، 1999 و2004.

وحقق بن سرور حتى الآن 12 فوزاً في السباقات الكلاسيكية البريطانية منذ عام 1995، أبرزها فوز «لم ترى» بالديربي الإنجليزي. وأسرج سبعة فائزين بكأس دبي العالمي، يتقدمهم العملاق «دبي ملينيوم»، الذي أحرز الكأس الغالية لصالح جودلفين في فجر الألفية عام 2000، وأخيراً احتفاظه بلقب كأس دبي العالمي للعام الثاني على التوالي، في إنجاز لم يحدث من قبل.

وأبرز إنجازات المدرب العالمي، فوز المهر «سولماني» بسباق ارلينغتون مليون في 2003، و«ديلامي» في 1999 في «فانتاستك لايت» في 2001، بسباق بريدرز كب تيرف، فيما تشكل انتصاراته لقب أرفع سباق للخيول في فرنسا، وهو سباق «بري دي آرك دوتريومف» والذي نال شرف الفوز به ثلاث مرات، بواسطة «سخي» في 2001، و«مارينبارد» في 2002، و«لم ترى» في 1995. كما تألق «فرح» على مسافتي الميل و2000 متر، وفاز أيضاً بسباقي «لوكينج ستيكس» و«شامبيون ستيكس» في إنجلترا عام 2013.

وفي أكتوبر عام 2008، حقق سعيد بن سرور إنجازاً فريداً، تمثل في تسجيل أول فوز لجودلفين على مستوى الفئة الأولى في أستراليا، عندما فاز الجواد «أوول ذا غوود» بسباق «كولفيلد كب»، وبعد 10 سنوات في أكتوبر 2018، درَّب سعيد فرساً آخر بذات السباق، هو المهر «بست سوليوشن».

وأحرز سعيد لقب أفضل مدرب في كرنفال كأس دبي العالمي 8 مرات، خلال أعوام 2008، و2009، و2010، 2011، 2012، 2013 و2014 و2017، إضافة إلى فوزه بالعديد من الجوائز العالمية الرفيعة في سباقات الخيل.

كرَّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المدرب سعيد بن سرور، ضمن حفل تكريم أوائل الإمارات لعام 2015، تقديراً لإنجازاته في سباقات الخيل. ونال سعيد أيضاً جائزة أفضل مدرب محلي، ضمن جوائز محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في شهر يناير عام 2018، بالإضافة إلى جائزة أفضل مدرب في النسخة الثالثة لجوائز محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل.

وحقق المدرب سعيد بن سرور أكثر من 2000 فوز في سباقات الخيل على مستوى العالم حتى الآن، تتضمن أكثر من 188 انتصاراً في سباقات الفئة الأولى. ويعمل سعيد انطلاقاً من إسطبلات القوز في دبي، خلال الفترة من نوفمبر حتى أبريل، ثم ينتقل إلى مقره الصيفي بإسطبلات جودلفين في نيو ماركت بإنجلترا في بقية العام.