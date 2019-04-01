كريستوف سوميلون: شكراً فارس العرب

تقدم الفارس البطل كريستوف سوميلون بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمدرب سعيد بن سرور اللذين طلبا مني قيادة الأسطورة البطل الأسطوري «ثندر سنو» لجودلفين لاقتناص لقب كأس دبي العالمي للمرة الثانية على التوالي في إنجاز هو الأول من نوعه.

وقال سوميلون: في العام حققتُ الفوز بفارق خمسة أو ستة أطوال، ولكن توجب على «ثندر سنو» خوض معركة شرسة من أجل الفوز اليوم.

وحينما وصلت المنعطف، كان «جرونكووسكي» و«نورث أمريكا» في وضع أحسن مني، ولذلك أعطيت «ثندر سنو» الفرصة وقدته بنفس أسلوب قيادتي معه حينما فاز بديربي الإمارات قبل عامين، وكانت هناك صعوبة بالغة في تجاوز «جرونكووسكي»، وبدا وكأني أقرب لأسلوب فرسان القفز من أسلوب الفرسان الأمريكيين، ولكن يتوجب عليك الحفاظ على تقدم «ثندر سنو».

وأضاف قائلاً: أظهر «ثندر سنو» ما يمكن للحصان الحديدي فعله اليوم. لقد سافر إلى مختلف بلاد العالم، وظل يقدم أداء يبعث على الإعجاب في كل الأوقات، ولا يستسلم أبداً، ويتوجب عليك دائماً أن تكون واثقاً به، في مثل هذا اليوم، فإن بذل مثل هذا المجهود ومن تلك البوابة، ومواصلة المقاومة في كافة مراحل السباق يعد أمراً مدهشاً.