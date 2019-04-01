CNN: «ثندر سنو» يصنع تاريخ كأس دبي العالمي

المصدر: Ⅶ ترجمة -فاتن صبح

خصصت محطة «سي إن إن» الأمريكية مساحةً توقفت فيها عند الحدث الإماراتي وكأس دبي العالمي فقالت «إنه المكان الذي تتنافس فيه نخبة خيول العالم، ويجتمعون آتين من القريب والبعيد» هذا ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» الذي استبق فعالية كأس دبي العالمي بخط قصيدة من 24 بيتاً تكريماً للحدث الكبير.

وقد أثبت «ثندر سنو» يوم السبت الماضي أنه احد أفضل خيول سموه بدخوله التاريخ عن عمر خمس سنوات وتحقيقه للمرة الثانية على التوالي فوزاً ساحقاً على «جرونكووسكي» في مضمار «ميدان».

الحصان الشجاع

وسجل فوز «ثندر سنو» الانتصار التاسع للمدرّب المتميّز سعيد بن سرور في حدث يتسم أنه أغلى السباقات في العالم.

وتسطّر الفعالية الفاخرة نهاية موسم السباقات في الإمارات التي جمعت أفضل الفرسان والمدربين وخيول السباق.

يوم السبت الماضي بلغ مجموع الجوائز 35 مليون دولار توزعت على سباقات ستة أشواط للفئة الأولى وثلاثة أشواط للفئة الثانية، وتوّجت جميعاً بجائزة كأس دبي العالمي الكبرى البالغة قيمتها 12 مليون دولار.

وانتزع «ثندر سنو» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون الفوز من منافسه «جرونكووسكي» بعد حسم المنافسة بزمن قدره دقيقتين و3.87 ثانية.

وفي حديث له لموقع «نادي دبي لسباقات الخيل» قال مدرب «ثندر سنو» سعيد سرور: «إنه حصان قوي، لم أكن واثقاً من الفوز، لكن لدينا أفضل فارس في العالم وهو يعرف خيله جيدا. لقد فاز في سباق ديربي الإمارات ثم حقق فوزه الثاني على التوالي في كأس دبي العالمي والاثنان يشكلان فريقاً رائعاً. أما بالنسبة لثندر سنو، فسيكون عليّ التحدث مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأني أودّ لو يشارك في سباقات أمريكا مجدداً. في نيويورك ربما، في ساراتوغا مع مخطط نهائي للفوز في كأس بريدرز كاب التقليدي في سانتا أنيتا».

المحاربة الشرسة

وأشار سوميلون إلى أن فوز السبت أثبت خوض «ثندر سنو» منافسةً أشد صعوبةً، وانتزاع فوز أصعب من ذاك المحقق عام 2018.

وقال الفارس البلجيكي البالغ من العمر 37 عاماً، في حديث لموقع «نادي دبي لسباقات الخيل» أيضاً: « أريد حقاً أن أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله والمدرب سعيد بن سرور اللذين أوصياني قبيل بدء السباق بضرورة التحلي بالثقة والقيام بكل ما يلزم بشكل صحيح».

وتابع : «لقد كان الأمر صعباً جداً، وكنت أبدو أشبه بفارس شلتنهام في النهاية أكثر منه فارساً على الطراز الأمريكي، لكن كان من الضروري أن تسير الأمور بطريقة ما، أو أن تجري أحياناً على نحو مختلف. والحقيقة أني قطعت وعداً لسعيد بن سرور بالحصول على الجائزة، بحيث تتسنى لي فرصة المشاركة في العام المقبل!»

أما «جرونكووسكي» الذي سمي هكذا تيمناً بنجم كرة القدم الأمريكية المستقيل قبل فترة قصيرة، فكان هذا الخيل متصدراً لغالبية فترة السباق، وقد أقر مالكه عامر عبدالعزيز بمدى شعوره بالإحباط كونه فاز بالمركز الثاني لا الأول.

وعلق عبدالعزيز على الأمر بالقول: «لقد خاض سباقاً رائعاً، ولا أصدّق أنه كان قريباً من الفوز إلى هذا الحدّ. فحين تبلغ هذه المرحلة المتقدمة وتصاب بالهزيمة بفارق ضئيل تصاب بالخيبة، لكن المركز الذي حققناه يعد فوزاً أيضاً بالنسبة لنا. ففي النهاية تغلّب علينا خيل أفضل مع أن خيلنا يستحق نتجيو أفضل ».

وفي قصيدته الأخيرة المتعلقة بسباق الخيل كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كأس دبي العالمي يصف بالغ الفرح الذي تجلبه إلى قلبه قائلاً: «تفرح بقربي وتمازحني وتحيّيني وإن غبت عنها على نار إترياني».

ومما لا شك فيه أن فوز فريق «جودلفين» بأربعة من السباقات الثمانية أثبت أنه يوم عامر بالبهجة لعاشق من الطراز الأول للخيل والفروسية.