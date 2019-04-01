عبدالله المري: الإنجاز مفخرة للإمارات والعرب

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تقدم اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بخالص التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، بمناسبة فوز المهر «ثندر سنو» لفريق جودلفين ببطولة كأس دبي العالمي للخيول 2019 للمرة الثانية على التوالي.

وأعرب اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الذي يعد مفخرة لكل الإماراتيين والعرب ويضاف إلى سلسلة إنجازات فروسية الإمارات العالمية، ويترجم حرص سموهما الشديد ورعايتهما الكريمة، ودعمهما اللامحدود لرياضة الإمارات ، مشيراً إلى أن الفوز أضاف للإمارات رصيداً جديداً وعلامةً مميزةً في سجل الإنجازات الرياضية العالمية .

وأثنى اللواء عبدالله خليفة المري على جهود لجنة تأمين الفعاليات في تأمين الأحداث المهمة في إمارة دبي بكل كفاءة واقتدار، خاصة في فعاليات كأس دبي العالمي، حيث ضاعفت اللجنة من جهودها واستطاعت أن تؤدي مهمتها بنجاح، لافتاً إلى أن هذه النجاحات الأمنية والتنظيمية تعكس الوجه الحضاري والمشرق الذي تتمتع به إمارة دبي، وتجعلها وجهة لجميع الفعاليات والمؤتمرات والأحداث الضخمة.

وقال اللواء عبدالله خليفة المري إننا في شرطة دبي نفتخر بالخيول العربية ونثمن ما قاله سيدي صاحب السمو إنه «شيء جميل أن تتسابق الخيول العربية في الجزيرة العربية، وأن تتنافس الخيول سواء العربية، أو التي تنحدر من الخيول العربية، فذلك شيء جميل أن نراها على أرضها في الجزيرة العربية، وشيء يشرف».

منظومة متكاملة

ومن جانبه هنأ اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي ، رئيس مجلس دبي الرياضي بمناسبة فوز «ثندر سنو» لجودلفين بلقب كأس دبي العالمي للمرة الثانية على التوالي، مشيراً إلى أن خيول الإمارات دائماً في الصدارة العالمية ويعتبر الإنجاز دافعاً قوياً وحافزاً كبيراً أمام الملاك في الإمارات من أجل البحث عن الإنجازات العالمية.

وكشف المنصوري لـ«البيان الرياضي»، أن مضمار ميدان العالمي استقبل جماهير غفيرة في النسخة 24 من 114 دولة من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الأمن العام في إمارة دبي يعمل وفق منظومة متكاملة بقيادة اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وبالتعاون مع مختلف الأجهزة المختصة في الإمارات الأخرى بالدولة تحت مظلة وزارة الداخلية.

وتابع: أثبتت دبي على مر السنوات الماضية بأنها واحة للأمن والأمان، ووجهة رائدة لكل الناس، وتجلى التسامح في عام التسامح من خلال انسيابية الحركة في الطرقات بين الزوار والجمهور القادمين للاستمتاع بفعاليات كأس دبي العالمي، وتم تسهيل الحركة أمام الناس من أجل الاحتفال بهذه الأمسية العالمية وكل الناس تعاونوا معنا بفضل الوعي الكبير للجمهور المثقف الذي يسعى إلى الحفاظ على منظومة الأمن العام.

وقال المنصوري إن شرطة دبي تعتبر جزءاً من المجتمع وتشهد نقلة نوعية عبر استخدام الذكاء الاصطناعي والتطور التقني من أجل مكافحة الجريمة، مبيناً أن النسخة 24 لم تشهد أي بلاغ ولا حوادث سير أو إصابات.

وتطرق المنصوري إلى إنجاز جودلفين عبر فوز «ثندر سنو»، وقال إن الإمارات ستظل دائماً في المركز الأول سواء في عالم صناعة الخيل أو غيرها من الأنشطة والقطاعات الأخرى، وسنسعى دائماً إلى تحقيق الرقم «1» امتثالاً لنهج التميز لـ«فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي لا يرضى إلا بالمركز الأول في سماء العالمية.

وأشاد المنصوري بإنجاز المدرب العالمي سعيد بن سرور الذي حقق العديد من الإنجازات في سباقات الخيل، ويعتبر من الكفاءات الوطنية التي تستحق الشكر، متمنياً له مزيداً من النجاحات والتوفيق في الفترة المقبلة.