10 أحداث ميزت «سوبر ساترداي»

المصدر: Ⅶ دبي - بهاء الدين عطا-خالد المهيري - علي الظاهري

تميزت أمسية « سوبر ساترداي» هذا الموسم، بعدد كبير من الأحداث المثيرة والقوية، التي سترسم بلا شك الملامح النهائية للأمسية المنتظرة كأس دبي العالمي، والذي سيقام يوم 30 من الشهر الجاري.

01 شهدت أمسية «سوبر ساترداي»، حضور فارس العرب، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، للوقوف على آخر استعدادات فريق «جودلفين» لخوض غمار أمسية كأس دبي العالمي في 30 من الشهر الجاري.

ويدل حضور فارس العرب للأمسية، على النظرة الثاقبة لسموه، العاشق للمركز الأول، ومعرفة سموه لخصائص الخيول، وتوجيهها للأشواط المناسبة لها.

02 خاض «ثندر سنو» لجودلفين، سباق الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للتحدي للخيول المهجنة، برعاية «طيران الإمارات»، بعد غياب طويل عن المضامير، إذ كانت آخر مشاركة لبطل النسخة الماضية لكأس دبي العالمي، في نوفمبر من العام الماضي، في سباق «بريدرز كب» بأمريكا.

وعلى الرغم من احتلال «ثندر سنو» مركز الوصافة، إلا أن هذا لا يعني خروجه من حسابات سباق كأس دبي العالمي، إذ يملك المدرب العالمي سعيد بن سرور، الكثير من المفاجآت التي قد تقلب التوقعات خلال الحدث الكبير.

03 أثبت «كابيزانو» لسلطان علي السبوسي، تألقه في مضمار «ميدان» العالمي، عقب اقتناصه لقب الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للتحدي للخيول المهجنة، خاصة أنه الفوز الثالث على أرضية المضمار.

وعقب هذا الفوز الكبير، أصبح «كابيزانو» أحد المرشحين لكأس دبي العالمي، على الرغم من المنافسة القوية المتوقعة من الخيول المشاركة في السباق، إلا أن البطل قد يكون الحصان الأسود، الذي يفاجئ الجميع خلال الأمسية المرتقبة، ويحقق اللقب الغالي.

04 واصلت خيول «جودلفين» تألقها في سباقات الكرنفال، إذ حققت رباعية قوية في أمسية « سوبر ساترداي»، والتي تعد بروفة مصغرة لكأس دبي العالمي. «جودلفين» ما زالت تقود الصدارة على مضمار «ميدان» العالمي، إذ حقق الفريق الأزرق حتى الآن 30 فوزاً، بينما نالوا المركز الثاني 24 مرة، واحتلوا المركز الثالث 16 مرة، وجميعها مؤشرات قوية وإيجابية، تشير إلى استعداد «جودلفين» للتألق في أشواط كأس دبي العالمي.

05 شهد الموسم الحالي لسباقات كرنفال كأس دبي العالمي، تميزاً لافتاً من مدرب جودلفين شارلي أبلبي، عقب نجاحه في اقتناص أبرز الألقاب العالمية، أهمها «الديربي الإنجليزي» و«مبلورن كب». وعلى الرغم من احتلاله المركز الثاني في قائمة المدربين في مضمار «ميدان»، برصيد 21 فوزاً خلف المدرب الأمريكي دوغ واتسون، إلا أن بإمكان المدرب المتألق أن يقتنص الصدارة خلال الأمسية المرتقبة، عقب الثلاثية الكبيرة التي حققها خلال «سوبر ساترداي».

06 لفت «منتزه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الأنظار بسرعته الخارقة، إذ حقق البطل لقب «برج نهار»، محطماً الرقم القياسي لـ «ون مان باند» (1.35.21 دقيقة)، حيث حقق البطل لقب السباق، مسجلاً زمناً قدره 1.34.99 دقيقة، ما يجعله أحد المنافسين الأقوياء على لقب «جودلفين للميل» في أمسية كأس دبي العالمي.

07 أهم ما ميز سباق الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للتحدي للخيول المهجنة، هو المنافسة القوية بين «كابيزانو» لسلطان علي السبوسي، و«نيو تريلز» المملوك لابنه حمدان سلطان علي السبوسي، والتي انتهت لصالح الأول، فيما حل «نيو تريلز» في المركز الرابع.

08 شهد السباق، عودة المدرب المتألق سالم بن غدير لسباقات «ميدان»، إذ أشرف على تدريب «كابيزانو» بطل الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للتحدي للخيول المهجنة، والذي يعد بروفة حقيقة للمشاركين في سباق كأس دبي العالمي.

وكان المدرب سالم بن غدير، قد حقق الفوز أيضاً في الشوط الرئيس لمضمار جبل علي الجمعة الماضية، عبر البطل «كليم ذي روزيز» لحمد راشد غدير.

09 كما جرت العادة سنوياً، حضر عدد كبير من المدربين العالميين في الأمسية، للوقوف على آخر استعدادات خيولهم لأمسية كأس دبي العالمي، من بينهم المدرب ريتشارد هيوز، وبنت أولسن، وسايمون فوستر، سايمون كريسفورد، وماركو بوتي، وستيف آسموسين.

10 حضر جمهور غفير خلال أمسية «سوبر ساترادي»، الذين حرصوا على الحضور مبكراً، كما ابتسم الحظ لهم في مسابقات الترشيحات، ما أضفى جواً من السعادة والبهجة لمختلف الجنسيات.

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