«كابيزانو» يرسم ابتسامة حمدان السبوسي

المصدر: Ⅶ دبي-البيان الرياضي

ارتسمت الابتسامة على وجه الطفل حمدان السبوسي بعد الفوز الرائع للجواد «كابيزانو» بلقب الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للتحدي، وشعر حمدان بالفرحة الكبيرة بالانتصار الذي جاء بطعم مختلف كون ملكية «كابيزانو» تعود إلى والده سلطان بن علي السبوسي.

وكان حصان الطفل حمدان السبوسي «نيوتريلز» حل رابعاً في السباق نفسه، ليعوض انتصار «كابيزانو» المملوك لوالده إخفاق حصانه «نيو تريلز» الذي توج في أحد ألقاب الموسم على مضمار ميدان.

وأعرب حمدان السبوسي عن سعادته الكبيرة بفوز «كابيزانو» الذي نجح في نيل اللقب رغم المنافسة الشرسة بين نخبة الخيول المشاركة، مؤكداً أن الفوز بلقب الجولة الثالثة يعد مصدر فخر واعتزاز له في مضمار ميدان العالمي.