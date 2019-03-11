ماجد المعلا: طيران الإمارات تفخر بالرعاية

المصدر: Ⅶ دبي-البيان الرياضي

أكد الشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول طيران الإمارات بدائرة العمليات التجارية، عن فخر «طيران الإمارات» برعاية سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، ورعاية كأس دبي العالمي منذ انطلاقته في عام 1996.

وقال المعلا في تصريح لــ «البيان الرياضي»، إنهم فخورون بالوجود في حفل سوبر ساترداي، والذي شرفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالحضور، وزاده ألقاً وأهمية، مع مشاركة نخبة الخيول العالمية في أشواط السباق.

وأكد الشيخ ماجد المعلا أن طيران الإمارات تحرص على رعاية مختلف مناسبات الفروسية داخلياً وخارجياً، وهذا الدعم والرعاية، ساهم في الترويج لها في مختلف المضامير العالمية.

وأشاد خلال حديثه بالحضور الجماهيري بمضمار ميدان طوال منافسات الكرنفال، ما يؤكد الاهتمام الذي تجده سباقات الخيول في الدولة، بدعم من القيادة الرشيدة.





