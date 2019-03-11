فيصل القاسمي: دبي خطفت أنظار العالم

المصدر: Ⅶ دبي-البيان الرياضي

أكد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، أن «سوبر ساترداي» جاءت مثيرة وحافلة بانتصارات خيول الإمارات باعتبارها بروفة أخيرة لكأس دبي العالمي الكأس الأغلى والأهم لسباقات الخيل في العالم، وقال إن المشهد أقرب بأن يكون هو اليوم المرتقب حيث شهد تنافساً قوياً على الألقاب حاضراً، والمشاركات أتت من جميع أنحاء العالم وكانت الأسماء القوية متواجدة، مؤكداً أن دبي خطفت أنظار العالم بعد احتضانها أقوى المنافسات من نخبة خيول العالم سواء في كأس دبي العالمي أو السباقات الأخرى التي يحتضنها مضمار ميدان .

وأشاد القاسمي في تصريح لـ«البيان الرياضي» بالنتائج الرائعة التي أسفرت عنها مجريات سباق «سوبر ساترداي» والانتصارات العريضة لخيول الإمارات خاصة بعد أن سيطرت خيول جودلفين على معظم السباقات بنيلها أربعة ألقاب في هذه الأمسية، مما يؤكد جاهزية خيول الإمارات لخوض منافسات كأس دبي العالمي يوم 30 من شهر مارس الجاري.

وأضاف القاسمي: إن النسخة المقبلة من كأس دبي العالمي تحمل أهمية أكبر بالمقارنة مع النسخ الماضية، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الداعم الأول لسباقات الخيل في العالم، وذلك بعد أن وجه سموه برفع مجموع جوائز هذا العام لتصل إلى 35 مليون دولار أي ما يعادل 128 مليون درهم مما عزز من أهمية كأس دبي العالمي الحدث الأبرز عالمياً في مجال سباقات الخيل.