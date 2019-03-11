الرحماني: الكأس «ماركة» إماراتية عالمية

المصدر: Ⅶ دبي-البيان الرياضي

أكد فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «افهار»، أن كأس دبي العالمي، يعتبر منارة عالمية، عزز من شهرة الدولة في خارطة العالم، بفضل الرؤية الثاقبة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن الحدث بات «ماركة» عالمية مسجلة باسم الإمارات، لا سيما أن خيول الدولة حققت أروع الإنجازات في الحدث، أبرزها خيول جودلفين، التي حفرت اسمها بحروف من ذهب في سجل أبطال العالم، لتحقق أفضل إنجازات رياضية باسم الإمارات.

وأضاف الرحماني لـ «البيان الرياضي»، أن خيول الإمارات رفعت جاهزيتها للحدث العالمي، بناء على المؤشرات والمعطيات الأخيرة في أمسية «سوبر ساترداي»، بخلاف السباقات الأخرى في الموسم، موضحاً أن سباقات الخيول تحظى بمشاهدة عالمية غير مسبوقة، على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية الأخرى.