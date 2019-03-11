سالم بن غدير: نفخر بالفوز في أقوى السباقات

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

أعرب المدرب سالم بن غدير، عن فخره وإعزازه بالفوز بلقب الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للتحدي، عن طريق «كابيزانو» لسلطان السبوسي، حيث سبق له الفوز عن طريق «كابريوز» و«لونغ ريفر»، وقال بن غدير إن مشاركة «كابيزانو» المقبلة، سيحددها المالك سلطان السبوسي، وسيقرر المشاركة في سباق كأس دبي العالمي أو جودلفين للميل. وأضاف قائلاً لــ «البيان الرياضي»، إن مهمتهم صناعة الخيل في الإسطبل، ومعرفة مشكلة إذا كان منحرفاً عن مسار الفوز، لنعرف مشكلته للحل.

وقال سالم بن غدير إنه واثق بقدرات «كابيزانو»، حيث لم يخذله من قبل، مقدماً أقوى العروض، وخاصة في السباق الأخير، الذي تفوق من خلاله على نخبة الخيول العالمية في الشوط الأقوى.