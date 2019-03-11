سالم السبوسي: نملك أفضل الخيول

المصدر: Ⅶ دبي-البيان الرياضي

أعرب سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن فخره وسعادته بالفوز الباهر الذي حققه «منتزه»، بانتزاعه لقب بطولة «برج نهار»، محطماً الزمن القياسي السابق.

وقال السبوسي لــ «البيان الرياضي» إنهم يملكون أفضل الخيول التي يتوقع مشاركتها في أمسية كأس دبي العالمي 2019.

وأضاف قائلاً إن البطل ينحدر من نسل الفحل الشهير «دبوي»، ويتوقع عطاءه بأفضل النتائج في المواسم المقبلة. وعن وجهته المقبلة، قال إنه يتوقع إشراكه في سباق جودلفين للميل، حيث إن أفضل نتائجه حققها في هذه المسافة. وأشاد السبوسي بأداء الفارس جيم كرولي، الذي تمكن من قيادة «منتزه» ببراعة نحو خط النهاية.

وأضاف واتسون أنه يتوقع إنجازات رائعة يحققها منتزه في المواسم المقبلة، خاصة أنه ينحدر من نسل «دبوي».

وأشاد واتسون بالفوز الرائع الذي حققه «درافتد» في الشوط الأول، منتزعاً لقب بطولة «مهب الشمال» لمسافة 1200 متر، والتي حقق من خلالها نتائج مشرفة في سباقات الموسم بمضمار «ميدان».