«الأبيض» وفيتنام ليلة الحسم

المصدر: دبي- العوضي النمر

تتجه أنظار جماهير«الأبيض» الليلة في حدود الثامنة و45 دقيقة إلى ملعب الوصل الذي سيكون مسرحاً لموقعة كروية مونديالية ساخنة وحاسمة بين «عيال زايد» وفيتنام. ويرفع منتخبنا شعار ممنوع الخسارة لخطف صدارة المجموعة السابعة والتأهل إلى التصفيات النهائية لكأس العالم 2022.

وتتصدر فيتنام حالياً الترتيب بواقع 17 نقطة، بينما يحل منتخبنا ثانياً بمجموع 15 نقطة. وكان «الأبيض» قد ضمن رسمياً تأهله إلى نهائيات كأس آسيا 2023 بالصين.

ويدخل رجال مارفيك اللقاء الحاسم بأسبقية الأرض والجمهور وبمعنويات عالية بعد الفوز في المباريات الثلاثة الأخيرة. على جانب آخر، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة قرعة التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لنهائيات مونديال 2022، في 24 الجاري، بكوالالمبور، في تمام الساعة «11 صباحـاً بتوقيت الإمارات».

وسيتم تصنيف المنتخبات الـ 12 المتأهلة لهذا الدور، لستة مستويات، بناء على آخر تصنيف للفيفا في مايو الماضي، وأكدت حتى الآن 4 منتخبات، تأهلها لهذا الدور، وهي أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان، بالإضافة للمنتخب السوري، واليوم، سيتم تحديد جميع المنتخبات الـ 8 التي ستلتحق بهـا. كما سيتم تقسيم المنتخبات الـ 12 إلى مجموعتين، بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لمونديال 2022 بشكل مباشر، بينما يخوض صاحبا المركز الثالث مباراة ملحق تأهيلي.

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