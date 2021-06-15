منذر علي: يجب هز شباك فيتنام مبكراً

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد منذر علي لاعب منتخبنا والوصل سابقاً، أنه متفائل بمشوار «الأبيض» في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس أمم آسيا 2023 وكأس العالم 2022، وقال لـ «البيان الرياضي»: إن المواجهة الليلة تجمعنا بمنتخب فيتنام ولا يعتبر المنافس الطرف الأقوى بغض النظر عن تطوره، وسيعتمد غالباً على الكرات المرتدة وإغلاق المساحات مما يستدعي التسجيل مبكراً في مرماه لفتح الثغرات الدفاعية، مشيداً بتسلح اللاعبين بروح المسؤولية والجدية والتفاف الجميع من حوله لمساندته في مهمته الوطنية سواء من مسؤولين أو الجمهور والشارع الرياضي.

وأضاف، إنه بعد تجاوز المرحلة الحالية تحتاج الفترة المقبلة إلى مضاعفة الجهود والتجهيز بصورة أكبر ليستأنف مشواره بعد التأهل بكل تركيز وقوة، مشيراً إلى أن ثبات المدرب الهولندي مارفيك على التشكيلة يعتبر عاملاً إيجابياً حيث أكد المدرب اعتماده على جميع العناصر عطفاً على التغييرات الماضية في المباريات خاصة المواجهة الأخيرة أمام اندونيسيا والتي دفع فيها بخمسة أسماء بعد ضمان النتيجة كما تعتبر التشكيلة الحالية هي الأفضل.

مؤشر تصاعدي

ولفت لاعب منتخبنا والوصل سابقاً، إلى أن المستوى يعطي مؤشراً تصاعدياً، ويحدونا الأمل من أجل تخطي المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة والحاسمة للوصول إلى نهائيات كأس العالم، وعلينا جميعاً مواصلة بث الروح الإيجابية والحماس لدى اللاعبين، موضحاً أن هناك أسماء فرضت نفسها ومنها الورقة الرابحة محمد جمعة «بيليه» ويعتبر وجود الثنائي ليما وكايو إضافة تخدم «الأبيض».

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