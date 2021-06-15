عبدالله رمضان: الفوز خيارنا الوحيد

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أشار عبدالله رمضان لاعب منتخبنا الوطني، إلى ضرورة القتال من أجل تحقيق الفوز على فيتنام في مباراة الليلة، باعتبار أن الانتصار هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يقود الأبيض إلى صدارة المجموعة وبالتالي انتزاع بطاقة التأهل المباشر إلى المرحلة المقبلة من التصفيات.

وأكد عبدالله رمضان، أن جميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويعرفون أن الجماهير تعلق عليهم آمالاً عريضة، وتترقب فرحة كبيرة بتأهل المنتخب، معرباً عن أمله في أن يحالفهم التوفيق وينجحوا في تحقيق الفوز والعبور إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات، مشيداً بكل عناصر المنتخب مجدداً ثقته في قدرة زملائه على القيام بالمهمة.

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