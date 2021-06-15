علي سالمين: قادرون على إنجاز المهمة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وصف علي سالمين لاعب وسط منتخبنا الوطني، مباراة الليلة أمام فيتنام بالمصيرية، باعتبار أنها تؤهل المنتخب مباشرة إلى المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم حال فوزه، مؤكداً قدرتهم كلاعبين على إنجاز المهمة باحتلال المركز الأول في المجموعة، وخطف بطاقة التأهل المباشر إلى التصفيات الحاسمة.

وأعرب علي سالمين عن احترامه الكامل لمنتخب فيتنام، الذي قدم مستويات متميزة ونجح في البقاء على صدارة المجموعة حتى الآن، مبيناً أن الأبيض يستهدف انتزاع الصدارة من منافسه الذي يتفوق عليه بنقطتين، وهو ما يضع منتخبنا أمام خيار وحيد وهو تحقيق الفوز ليضمن التأهل مباشرة ودون الدخول في حسابات الأفضلية مع الفرق التي تحتل المركز الثاني.

وقال سالمين: ندرك أن المهمة لن تكون سهلة، ونعلم أن الطريق إلى صدارة المجموعة لن يكون مفروشاً بالورود، نواجه منافساً قوياً ومتمرساً تؤكد نتائجه الأخيرة أنه يعيش أفضل أيامه، ولكن ورغم كل ذلك لدينا ثقة كبيرة في قدراتنا، ونحن جاهزون لتحقيق المطلوب إن شاء الله، فقط ننتظر دعم جمهورنا الذي نثق في أنه لن يقصر معنا، ونحن من جانبنا سنقاتل بكل قوة لنهديه بطاقة التأهل وفرحة مستحقة في نهاية اللقاء.

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