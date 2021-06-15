خلفان مبارك: سنقاتل من أجل التأهل

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

وعد خلفان مبارك لاعب منتخبنا الوطني، بمواصلة القتال من أجل حسم التأهل إلى المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم، مبيناً أن الفوز على فيتنام في مباراة الليلة أمر لا بد منه، وخيار وحيد لا بديل عنه حتى يواصل الأبيض مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم وتبقى آماله قائمة بالظهور في مونديال 2022.

وأكد خلفان مبارك جهوزية زملائه اللاعبين الذين يطمحون لمواصلة الانتصارات، بعد أن نجح المنتخب في تحقيق الفوز في المباريات الثلاث السابقة، مضيفاً إن النتائج الجيدة عززت ثقتهم بأنفسهم أكثر، ورفعت الروح المعنوية، وستكون دافعاً إضافياً للاستمرار في الانتصارات.

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